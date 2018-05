Expression anglaise. Littéralement une « prostituée de l'attention ». Une personne qui se met au centre de tout et demande beaucoup d'attention avec un égoïsme assumé. Certaines personnes qui publient énormément de contenu sur elles-mêmes et qui le font de manière à attirer le plus d'attention possible, soit en choquant ou en montrant leurs attributs, sont souvent qualifiées d'« attention whore ».