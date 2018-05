Un texte de Patricia Bitu Tshikudi

Alors que la plupart des élèves attendent avec impatience leur bal des finissants, pour d’autres, comme Louise Mukuba, la cérémonie de remise des diplômes et le bal sont surtout synonymes d’angoisse et d’anxiété.

J'étais vraiment stressée parce que je ne savais pas quoi mettre le jour de la remise des diplômes et au bal. J'ai commencé à me dire que je n'allais plus y aller. Louise Mukuba, finissante au Collège Louis-Riel

Louise Mukuba dans sa robe de bal. Photo : Radio-Canada

Membre d’une fratrie de 12 enfants, Louise Mukuba est incapable d'assumer les coûts d'une tenue de soirée, en plus de prendre en charge les autres dépenses associées à la fin de sa scolarité.

Les robes coûtent cher et puis je ne travaille pas. [... ] J'ai pas l'argent pour acheter un robe qui coûte 700 $, c'est beaucoup d'argent. Louise Mukuba, finissante au Collège Louis-Riel

Or, grâce au programme « Gowns for Grads » auquel participe son école, Louise Mukaba a pu obtenir gratuitement une tenue, des souliers et des accessoires en vue de son bal des finissants.

Des chaussures dans différentes taille sont disponibles pour les finissants qui bénéficient du programme Gowns for Grads. Photo : Radio-Canada

« Quand je suis entrée, je me suis dit, "Wow! tout ça?" [...] J'étais surprise de voir ça », confie la jeune femme de 19 ans en riant.

Sa tenue minutieusement choisie, Louise Mukuba respire mieux et peut maintenant se concentrer sur ses examens de fin d’études.

« Là maintenant, ça va, je pense que je peux bien faire mes examens tranquille parce que je me stressais trop sur ça, confie-t-elle. Maintenant j'ai tout, là le stress est parti, il ne reste que les examens. »

Ces robes seront offertes gratuitement aux finissantes des écoles de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Habiller les finissantes, une robe à la fois

« Gowns for Grads » a vu le jour en 2006 à l'école secondaire St. Johns High school, à Winnipeg, quand le personnel de l'établissement a pris conscience que certains des finissants n'allaient pas aux célébrations de fin d'études, faute de pouvoir se procurer une tenue appropriée.

Robes longues, courtes, à paillettes ou sans paillettes, chaussures et bijoux : « Gowns for Grads » offre tout ce qu’il faut pour vêtir une future diplômée.

« C’est surtout pour des filles qui n’ont pas les moyens de se permettre d’acheter une robe dans un magasin », explique Nicole Joyal, orthopédagogue et responsable du programme au Collège Louis-Riel.

Ça les soulage, je crois, d'être capable de participer au bal parce que ça, c'est la fin de leur année scolaire, alors, c'est vraiment un rêve. Nicole Joyal, orthopédagogue et responsable du programme au Collège Louis-Riel.

Nicole Joyal est responsable du programme Grads for Grads ay Collège Louis-Riel. Photo : Radio-Canada

Plusieurs écoles inscrites au programme

Depuis sa création, « Gowns for Grads » a permis d’habiller gratuitement près de 4000 jeunes femmes au Manitoba.

À l'heure actuelle, 87 écoles, dont deux écoles françaises, sont inscrites au programme. Les robes, accessoires et chaussures dont dispose l’organisme lui ont tous été donnés.

Devant la demande pour des tenues de soirée, un volet masculin a été développé.

Le projet « Suit Up Winnipeg » s'inspire de « Gowns for Grads » et permet aux jeunes finissants de se procurer un complet ainsi que des souliers en vue de leur cérémonie de fin d’études. On trouve à Winnipeg 13 sites où on peut déposer les robes et accessoires qu'on voudrait donner.