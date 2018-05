Le projet de loi propose notamment une liste précise de facteurs que la cour devrait étudier pour décider quel arrangement parental, comme le temps passé avec chaque parent, serait le mieux pour les enfants. L'idée est de tenir compte de chaque situation particulière et de laisser de côté les arrangements universels.

La sécurité et le bien-être physique, affectif et psychologique des enfants devraient être la priorité, affirme le gouvernement, notamment en mettant dans la balance le patrimoine culturel de l’enfant et « la nature et la force de ses relations avec ses parents, ses grands-parents et d’autres personnes importantes dans sa vie ».

Dans sa décision, le tribunal devrait aussi prendre en compte les points de vue et les préférences des enfants.

Pour les familles qui vivent des situations de violence, le gouvernement veut préciser la façon dont les tribunaux peuvent évaluer la gravité de cette violence et son incidence sur le bien-être de l’enfant, pour décider du rôle parental à donner au père et à la mère.

Le projet de loi vise aussi à mieux réglementer le déménagement des parents ou des enfants après le divorce, d’abord en obligeant un parent à aviser l’autre parent de son désir de déménager, et en donnant aux tribunaux des critères pour décider si le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant et devrait être autorisé.

Par ailleurs, les modifications à la loi prévoient offrir davantage d’outils aux juges pour établir la pension alimentaire et faire exécuter leur ordonnance.

Elles proposent aussi diverses mesures pour aider les parents à régler leurs différends sans passer par les tribunaux, en améliorant l’accessibilité et l’efficacité du système de justice familiale, comme le recours à un médiateur.

Le projet de loi propose également de modifier les termes utilisés pour décrire les arrangements parentaux. On remplacerait par exemple les termes « garde » et « accès », qui sont actuellement utilisés, par « ordonnances parentales » et « temps parental ».

« Ces termes neutres renforceraient probablement moins les notions d’un « gagnant » et d’un « perdant » dans les décisions relatives aux arrangements parentaux », note le ministère de la Justice.

Selon le recensement de 2016, plus de 2 millions d’enfants vivaient dans des familles séparées ou divorcées au Canada.