Un texte d'Émile Duchesne

Pierre Arcand a annoncé l'octroi d'une subvention de 732 000 $ pour le renouvellement de l'équipement de la salle de spectacle de Sept-Îles. L'éclairage et le matériel scénographique qui datent de la construction de la salle en 1993 pourront ainsi être renouvelés pour répondre aux nouvelles normes de l'industrie.

La Ville de Sept-Îles a déjà annoncé un investissement de 104 000 $ pour la mise aux normes des équipements techniques de la salle. Cette subvention était conditionnelle à la participation du ministère de la Culture et des Communications.

La présidente de la Corporation de la salle de spectacle, Annie Gosselin, souligne que cette entende de principe permet maintenant d'embaucher des professionnels qui sauront évaluer quels sont les meilleurs équipements à se procurer.