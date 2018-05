Mike Brown et James Lucier ne sont pas étrangers aux difficultés qui attendent les anciens toxicomanes qui tentent de rester loin des drogues, ayant eux-mêmes vécu cette réalité. M. Brown a développé une dépendance à l’alcool et à la cocaïne quand il avait 18 ans, ce qui l’a mené à une tentative de suicide et à une surdose. Durant sa rémission, le résident de Windsor a remarqué l’absence de divertissement social où il n’y avait pas d’alcool.

Ce ne sera pas un café typique. [...] Si vous voulez venir, et que vous avez pris 4 espressos et que vous voulez danser sur le bar, bien dansez sur le bar! Mike Brown, co-propriétaire du Spiritual Soldiers Coffee Compound

M. Brown espère que ses futurs clients se sentiront à l’aise d’être vulnérables, de parler de leurs difficultés tout en comprenant qu’ils n’ont pas besoin d’alcool pour être eux-mêmes et s’amuser.

Un espace pour ne pas retomber

Selon Bianca Oliverio, qui a elle-même souffert de dépendance, le nouveau café remplira un besoin bien réel. La jeune femme de 23 ans a commencé à consommer de l’alcool à un jeune âge, pour ensuite tomber dans l’univers de la dépendance aux opioïdes et à la cocaïne.

Il y a tellement de gens qui sont en convalescence et qui sortent [de leurs traitements] et qui finissent par retourner aux mêmes personnes, places et choses, parce qu’ils ne savent pas où aller une fois qu’ils sortent du système. Bianca Oliverio, ex-toxicomane

Après une surdose, Mme Oliverio s’est rendu compte qu’elle devait changer sa vie et elle n'a pas consommé depuis cinq mois. Elle veut maintenant s’impliquer auprès du nouveau café.

Mike Brown et Bianca Oliverio sont tous les deux d'ex-toxicomanes. Photo : CBC/Jason Viau

Combler une lacune dans le système

Pour la Dre Suzanne Filion, psychologue et directrice du développement stratégique à l'Hôpital Général de Hawkesbury, le café pourrait remplir une lacune dans le système, tant et aussi longtemps que la communauté donne l'appui au projet, et que les clients ne s'attendent pas à recevoir les services de psychologues professionnels.

Je vois ça d’un bon oeil. L’abus de substance est un problème multidimensionnel et ça prend souvent des approches multidimensionnelles pour bien voir à ces situations-là. Dre Suzanne Filion, psychologue et directrice du développement stratégique à l'Hôpital Général de Hawkesbury et district

Mme Filion cautionne la communauté de ne pas tenir le café à des standards aussi élevés que dans d’autres établissements, et mentionne que certains clients seront à des stades différents de leur cheminement.

Mme Filion est aussi rassurée que les propriétaires semblent attentifs aux besoins de ses futurs clients, mais espère qu’eux-mêmes auront les outils nécessaires et leur propre système de soutien pour éviter les traumatismes à long terme. Elle espère aussi que le café offrira de l’information sur les services disponibles dans la communauté.

Risques de rechutes

Selon la psychologue, les rechutes font partie du processus de rétablissement et le fait d’être entouré d’anciens toxicomanes ne mènera pas nécessairement à des récidives.

Mme Filion estime qu’il est important que les ex-toxicomanes partagent leurs histoires, mais indique que la manière de les raconter peut avoir un impact déclencheur pour quelques-uns d’entre eux. Malgré tout, même si certaines personnes sont plus vulnérables et peuvent être affectées par les témoignages que racontent les clients, d’autres peuvent au contraire s’en sortir plus forts.

Ce sont des éléments impossibles à contrôler dans un endroit public, mais Mme Filion demeure très optimiste et espère que ce sera un lieu de rencontre où les gens pourront s’amuser de manière sécuritaire.

Le café, qui sera situé au coin de la rue Erié Est et de l'avenue Langlois, à Windsor, doit ouvrir ses portes le 1er juin.