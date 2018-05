Un texte de Mathieu Grégoire

Le réseau d'aide est « fragmenté et inefficace », selon la direction de l'organisme. Le CASSDN réclame depuis bientôt 7 mois une intervention de la province, mais en vain.

L’agent principal d’administration, Joseph Bradbury, tente depuis l’automne dernier de convaincre le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario de financer une analyse indépendante, faite par un tiers, des besoins de services en santé mentale et en traitement de la dépendance dans la communauté.

Une analyse qui révélerait de grandes lacunes dans le système actuel, selon lui.

Par exemple, un individu souffrant à la fois de dépendance à l’alcool, de consommation abusive de drogues et qui a un comportement violent doit naviguer à travers un réseau d’agences pour obtenir toute l’aide dont il a besoin.

Cette personne pourrait ainsi devoir consulter des spécialistes dans trois agences différentes.

Joseph Bradbury s’inquiète que les personnes dans ce genre de situation puissent alors se décourager ou aggraver sévèrement leur état de santé alors qu’elles attendent parfois « plusieurs mois » pour être prises en charge par l’une de ces agences.

Leur seul vrai point d’accès à des soins semble être à l’hôpital et ce n’est pas ce dont certains d’entre eux ont besoin. Ce dont ils ont besoin ce sont des programmes d’aide en santé mentale et en toxicomanie; des programmes faciles d’accès. Joseph Bradbury, agent principal d’administration du Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Demande exponentielle

Le Centre communautaire de counselling de Nipissing offre une variété de programmes de counselling destinés, entre autres aux personnes souffrant de dépendances et de traumatisme.

Le centre offre aussi une clinique sans rendez-vous pour permettre aux personnes dans le besoin d’obtenir une consultation immédiate. En 2017, le nombre de consultations a augmenté de 73% par rapport à 2016.

Les patients qui se sentent prêts peuvent s’inscrire à de la thérapie. En fonction de leur niveau de risque, leur attente variera.

Le Centre régional de santé de North Bay dirige une clinique externe qui offre des programmes de désintoxication. Malgré des demandes répétées au cours de la dernière semaine, l’hôpital refuse de partager les temps d’attente pour ces services.

La psychiatre Valérie Primeau aide des patients à se défaire de leur dépendance à l’alcool ou aux drogues. Des patients qui doivent attendre aussi « quelques semaines » pour commencer leurs consultations. Elle constate que la demande pour ses services s’accroît.