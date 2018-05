« Nous disposerons ainsi des infrastructures nécessaires pour accueillir ces nouveaux bus et nous nous rapprocherons de notre objectif d’offrir à la population montréalaise un réseau de transport en commun plus efficace, performant et confortable », a indiqué la mairesse Valérie Plante, mardi, en conférence de presse.

L’achat de ces autobus, promis pendant la campagne électorale de l’automne dernier, avait été confirmé en janvier.

« L’ajout des 300 bus aura des effets significatifs sur l’offre de service, alors qu’ils représentent une augmentation d’environ 15 % du parc actuel. Les clients pourront bénéficier de plus de confort et d’un service plus fréquent », a souligné mardi Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM.

Les détails suivront.