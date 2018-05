La majorité des Canadiens naissent au pays et héritent tout naturellement de la citoyenneté canadienne, sans se poser de questions. Pour les autres, l'obtention de la citoyenneté est l'aboutissement d'un processus par lequel ils choisissent et sont choisis par leur pays d'adoption. Comment vivent-ils ce processus? Et jusqu'à quel point reflète-t-il le bilinguisme officiel du Canada? Notre journaliste Pierre Verrière, lui-même tout nouveau citoyen, a cherché des réponses à ces questions.