Les joueurs de Jets de Winnipeg et leur entraîneur Paul Maurice se sont adressés aux médias mardi, alors qu’ils se rendaient au vestiaire de la Place Bell MTS pour la dernière fois de cette saison historique.

« Nous croyons avoir été dans le coup tout au long de cette série et c’est ce qui fait que [l’élimination], c’est difficile à accepter », déclare le gardien des Jets, Connor Hellebuyck.