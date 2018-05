BC Ferries veut annuler le rabais sur l'essence, de 2,9 % sur les traversées majeures du sud de la province, et de 1,9 % sur les trajets du nord.

La ministre des Transports Claire Trevena affirme que cette décision va à l'encontre du plan du gouvernement sur la réduction des tarifs.

Elle affirme que le conseil d'administration de la Société des traversiers était au courant que la province voulait compenser BC Ferries afin de garder ce rabais sur le carburant.

Dans une lettre au président du conseil d’administration de BC Ferries, Donald Hayes, la ministre Claire Trevena écrit qu’elle a été « surprise et déçue » d’apprendre que la société allait annoncer l’annulation du rabais sur l’essence.

Sur les routes principales entre Vancouver et l’île de Vancouver, l’annulation de ce rabais se traduirait par 0,50 $ de plus par passager adulte et de 2,10 $ par automobile.

BC Ferries n’a pas encore commenté la nouvelle.