Après avoir occupé l'Urban Abbey pendant 3 jours en mars, l'exposition La francophonie dans tous ses états entame sa phase deux.

Celle-ci regroupe les oeuvres de 14 artistes francophones et francophiles, auxquelles s’ajoutent les créations produites lors d’ateliers dans des écoles et avec la communauté.

Le travail du métal et la sculpture ne sont que deux des formes d'arts représentées dans l'exposition. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

Il s’agit d’une initiative de deux artistes visuels de Thunder Bay, Sébastien Hardy et Céline Mundinger.

En entrevue avec l'émission Le matin du nord, cette dernière a expliqué qu’il s’agit de la grande finale d’un projet qui a duré un an.

Celui-ci a été rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts de l’Ontario et du Club culturel francophone de Thunder Bay.

Le but premier, explique-t-elle « était d'aller à la rencontre des gens qui parlent français, d’aller les chercher et de les amener sur la place publique. »

Les francophones de Thunder Bay sont fiers de leur langue et veulent partager leur culture avec toute la population locale. Photo : Céline Mundinger

Mme Mundinger est d’avis que la première partie de l’exposition a permis aux artistes francophones et francophiles de montrer leur travail à la communauté, notamment aux anglophones.

Pour se faire, les deux artistes visuels ont animé une série d’ateliers dans des écoles, à l’Université Lakehead et au Centre francophone.

Les animateurs des ateliers ont demandés aux participants d'exprimer en dessin comment il se sentaient lorsqu'il parlait français. Photo : Audrey Debruyne

Les participants ont pu expérimenter avec différentes formes d'art, dont la peinture et le surcyclage.

J’ai pu voir quelles étaient les émotions que les gens pouvaient vivre à Thunder Bay lorsqu’ils parlent français [...] en dehors de l’école ou de la famille. Céline Mundinger, Artiste et organisatrice de l'exposition

« On a eu toutes sortes de réponses. On en avait des personnes qui se sentaient fières, [d’autres] qui avaient peur, précise l’artiste. C’était un travail intéressant pour leur redonner cette confiance en eux et leur dire allez-y, osez, osez parler le français, c’est important. »

Céline Mundiger raconte que Sébastien Hardy et elle ont déjà reçu plusieurs commentaires positifs et sont fiers du travail accompli.

Avec le recul, je trouve qu’on a tissé un peu une communauté vibrante. Céline Mundiger

Le vernissage au lieu le vendredi 25 mai à 19 h au Baggage Building Arts Centre.

Plusieurs des artistes seront sur place le 25 mai en soirée pour discuter avec le public. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

Les élèves et les membres de la communauté qui ont participé aux ateliers sont invités à venir présenter leurs oeuvres.