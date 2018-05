Dans la foulée des affaires Salvail et Rozon, le nombre de plaintes a augmenté de 23 % à Montréal, passant de 1487 en 2016 à 1828 l’année dernière.

Ainsi, selon le rapport annuel du SPVM présenté mardi à l'hôtel de ville, six enquêteurs supplémentaires ont été affectés à ces dossiers depuis l'automne.

Compte tenu de la gravité des crimes, on va mettre les ressources qui sont nécessaires pour les traiter. Donc, si on a mis six ressources, c’est parce qu’on croit que c’est suffisant pour faire le travail adéquatement. Si on en a besoin de plus, on en mettra plus. On peut s’ajuster. L’inspecteur André Durocher, porte-parole du SPVM, en mêlée de presse

Mais pour la responsable de la Sécurité publique au comité exécutif de la Ville, Nathalie Goulet, il est important d'accélérer le traitement de ces plaintes.

Je pense que les temps d’attente pour rencontrer un enquêteur, par exemple, sont trop longs, malheureusement. Ça prend énormément de courage aux victimes que de dénoncer. Alors, de devoir attendre, c’est souvent extrêmement pénible. Alors, on va voir si on peut améliorer cette question-là. Nathalie Goulet, responsable de la Sécurité publique au comité exécutif

« Je vais suivre de près ce dossier-là dans les prochaines semaines, les prochains mois », a averti Mme Goulet.

Le SPVM a mis fin au service de ligne téléphonique de crise mis sur pied en octobre dernier parce que le public y a eu recours seulement pendant environ un mois.

« Après quelques semaines, ça s’est un peu essoufflé, et à un moment donné, on avait des journées où il y avait zéro appel. On ne mettra pas quelqu’un au téléphone pour répondre à zéro appel. Et on voulait également que les gens ne perdent pas l’habitude de se rendre dans leur poste de quartier ou de faire le 911 s’ils ont été victimes de quoi que ce soit », a dit l’inspecteur Durocher.

« La consigne a été donnée à nos policiers : lorsqu’une victime se présente dans un poste de quartier et allègue avoir été victime de quelque inconduite ou agression sexuelle que ce soit, qu’on en prenne rapidement charge », a-t-il poursuivi.

Armes d’assaut

Le SPVM s’est par ailleurs dit ouvert à l’idée d’équiper ses agents de fusils d’assaut, toujours dans le cadre de la présentation de son rapport annuel.

« Le rôle du service de police, c’est d’être capable de défendre la population si jamais il y avait quelque attaque ou attentat que ce soit, a fait valoir André Durocher en parlant aux journalistes. Je veux dire, tout le monde suit la situation mondiale. »