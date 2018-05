« Je pense qu'il (Kim Jong-un) est sérieux. Je pense qu'il est absolument très sérieux », a dit M. Trump aux côtés du président sud-coréen Moon Jae-in, en visite à Washington pour discuter du sommet Trump-Kim mais sur lequel flotte depuis plusieurs jours un parfum d'incertitude.

Mais « il est possible que ça ne marche pas pour le 12 juin », a ajouté le président américain. « Si la rencontre n'a pas lieu, elle aura peut-être lieu plus tard », a-t-il dit en évoquant « certaines conditions » pour la tenue du sommet, sans autre détail.

Donald Trump a dit avoir noté une différence de ton de la part de la Corée du Nord après une deuxième réunion au sommet entre Kim Jong-un et le président chinois et principal allié de Pyongyang Xi Jinping.

Il y avait une attitude différente après cette rencontre et j'ai été un peu surpris. Les choses ont changé après cette rencontre et je ne peux pas dire que cela me rende très heureux. Donald Trump, s'interrogeant sur le rôle de son homologue chinois

À trois semaines du rendez-vous historique de Singapour, le locataire de la Maison-Blanche compte sur Moon Jae-in pour l'aider à décrypter les intentions exactes de l'homme fort de Pyongyang.

Au coeur des débats, la question de la dénucléarisation, que Washington veut « complète, vérifiable et irréversible » et sur laquelle le Nord n'a pas véritablement dévoilé son jeu.

Le climat est loin de la forme d'euphorie qui a flotté dans les semaines suivant l'annonce, le 8 mars, d'un accord de principe pour un face-à-face, longtemps inimaginable, entre le président des États-Unis et l'héritier de la dynastie des Kim, qui règne sur la Corée du Nord depuis plus d'un demi-siècle.

Prenant nombre d'observateurs - et semble-t-il M. Trump lui-même - par surprise, le régime est brutalement revenu la semaine dernière à sa rhétorique belliqueuse traditionnelle.

Le vice-président Mike Pence a assuré que M. Trump était prêt à quitter les pourparlers s'il lui semblait qu'ils ne donneraient pas de résultats. « Ce serait une grave erreur pour Kim Jong-un de penser qu'il pourrait se jouer de Donald Trump », a-t-il dit.

S'il a dans un premier temps opté, en public, pour un ton plutôt apaisant en évoquant sa rencontre inédite avec l'homme fort de Pyongyang, de près de 40 ans son cadet, le président américain a récemment abandonné les superlatifs et les promesses de « bonnes nouvelles pour le monde ».

Celui qui louait depuis plusieurs semaines l'attitude de la Chine, principale alliée de la Corée du Nord, s'est ouvertement inquiété lundi qu'elle lâche trop de lest, trop vite.