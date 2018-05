Le principe des Samedis d’Anne-Marie est d’« offrir deux heures de pur bonheur musical où l’auditeur n’aura qu’une seule envie, chanter à tue-tête et danser en revisitant de grands succès », a indiqué ICI Musique dans un communiqué dévoilé lundi.

La chanson francophone sera largement à l’honneur, mais le jazz et le hip-hop devraient aussi avoir une place.

Anne-Marie Withenshaw a fait part de sa satisfation de prendre la barre d'une telle émission. « C’est avant tout la musique qui m’habite, et ce, depuis toujours. Je me sens privilégiée de pouvoir partager cette passion à un public qui se laissera aller au son de mélodies joyeuses et contagieuses », a commenté celle qui a notamment fait ses classes à MusiquePlus.

L’émission sera diffusée chaque samedi de 12 h à 14 h.