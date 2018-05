Moins de deux mois avant l’arrivée des athlètes, des centaines de postes de bénévoles sont encore à pourvoir pour participer à l’effort collectif dans la cantine, à la sécurité ou durant les cérémonies de clôture et d'ouverture.

Plus de 550 personnes se sont déjà inscrites pour aider à organiser l’événement. Mais les organisateurs ont besoin de plus de bénévoles pour assurer le bon déroulement des Jeux d’été.

La directrice de l’événement, Lindsey McNeil, a bon espoir d’atteindre le millier de participants, voir plus. « Nous espérons trouver 2000 personnes pour rendre le travail de chacun plus fluide et moins fatigant », a-t-elle déclaré.

La ville d'accueil cette année serait un atout. « Grande Prairie est historiquement une communauté très axée sur le bénévolat », explique Lindsey McNeil. La directrice encourage d’ailleurs les familles à s’inscrire.

Lindsey McNeil, directrice des Jeux d'été de l'Alberta 2018, est confiante de trouver les 1000 bénévoles nécessaires. Photo : CBC/Zoe Todd

L'événement attirera plus de 2000 athlètes, âgés de 11 à 17 ans, répartis dans 13 sports, comme le rugby, la natation ou le triathlon. Près de 800 entraîneurs et conseillers techniques seront là pour les accompagner et deux écoles secondaires de Grande Prairie seront réquisitionnées afin de les héberger.

Organisée par le ministère provincial de la Culture et du Tourisme, la compétition a pour but de promouvoir les jeunes talents et améliorer le niveau sportif albertain. La première édition des Jeux d’été a eu lieu en 1974 à Calgary.

Les bénévoles peuvent s'inscrire en ligne, à partir de l’âge de 12 ans, et seront conviés à un banquet à la fin des compétitions.