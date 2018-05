Chaque pelletée de terre des travaux de réaménagement du jardin de Province House sera surveillée par un expert en archéologie, tout au long de l’été.

Selon un rapport préparé par la société d'experts-conseils en archéologie Davis MacIntyre and Associates, le jardin sud de Province House et son stationnement, sur la rue Hollis, seraient demeurés relativement intacts depuis la fondation de la ville, en 1749.

Le site pourrait contenir des vestiges archéologiques susceptibles de fournir des informations sur le 18e et 19e siècle.

Cependant, essayer de préserver l'histoire peut rendre les travaux plus laborieux. « Cela prend beaucoup plus de temps de creuser parce que chaque parcelle de terrain que l'on enlève doit être examinée », a expliqué Ron Jeppesen, un chargé de projet ret0raité, qui a participé à plusieurs travaux de réfection à Province House.

Des objets du milieu des années 1700 aux années 1800 pourraient être déterrés.

Cela comprendrait des outils, des cartouches, des balles, des bouteilles brisées, des verres de vitre, des boîtes de conserve, du matériel de plomberie, mais aussi de la céramique, de la vaisselle et même des jouets.

Un rapport archéologique suggère que des objets pourraient être récupérés depuis la fondation de la ville en 1749. Photo : Source: Province de la Nouvelle-Écosse

Possibilité de trouver des ossements

La découverte d’ossements humains est une possibilité pendant les travaux d’excavation.

Si tel est le cas, le travail doit s'arrêter, les os doivent être couverts et l'archéologue alertera les personnes appropriées, selon le rapport archéologique guidant les fouilles. Cela pourrait inclure le médecin légiste provincial, des représentants des Premières nations et le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine.

Ron Jeppesen a déclaré que des ossements ont été trouvés lors d'autres fouilles à Province House et ailleurs au centre-ville.

Cependant, ils se sont avérés être des os de mouton et de poulet.

Province House se trouve maintenant dans ce qui était le centre de certaines des premières colonies. Photo : Source: Province de la Nouvelle-Écosse

Un intérêt pour les latrines

Les trous en dessous des latrines présentent un intérêt pour les archéologues. C’était à cet endroit que les gens jetaient souvent les plats, les casseroles et la verrerie qui n’étaient plus nécessaires.

« C'est un bon endroit pour s'en débarrasser », a déclaré Ron Jeppesen. « Jetez-le simplement dans le trou et c'est parti. »

Le terrain sur lequel se trouve Province House était un site où il y avait aussi deux pompes à eau publiques jusqu'à environ l'année 1830, ce qui en faisait un lieu de rassemblement très fréquenté.

Ces travaux visent à revitaliser les terrains de la législature à temps pour le 200e anniversaire de Province House, en 2019. Ils devraient être terminés au début de septembre.

Tout ce qui sera découvert pendant la construction pourrait faire partie de cette commémoration.