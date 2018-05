Dans une série de publicités Facebook, le groupe, qui représente des milliers d’étudiants, affirme qu’Ottawa ne devrait pas tirer profit des prêts étudiants et devrait emboîter le pas aux cinq provinces qui ont éliminé les frais d’intérêts.

Les publicités, avec le slogan « Not in our interest » ou en français, « pas dans notre intérêt », ciblent les utilisateurs de Facebook âgés de 18 à 30 ans, qui habitent au Canada et qui ont inscrit une institution postsecondaire dans leur profil.

« Il y a une crise d’endettement des étudiants au Canada en ce moment et c’est pour cela que la fédération a lancé cette campagne en ligne », explique le trésorier de la FCÉÉ, Peyton Veitch.

Les diplômés universitaires ont une dette moyenne de 16727 $, alors que ce montant grimpe à 29000 $ pour les étudiants qui obtiennent un doctorat.

Les étudiants canadiens doivent 28 milliards de dollars aux divers paliers de gouvernement, dont 19 milliards de dollars à Ottawa. Peyton Veitch, trésorier, FCÉÉ

En 2015-2016, le programme de prêts d’études canadien a offert 2,7 milliards de dollars en prêts à près de 490 000 étudiants postsecondaires, selon le rapport annuel du programme. Dans la plupart des provinces, lorsqu’un étudiant fait une demande de prêt d’études au niveau provincial, sa demande est également évaluée par le programme de prêts d’études national.

Taux d’intérêt plus élevé que pour une hypothèque

La façon de calculer le taux d’intérêt n’a pas changé depuis l’an 2000 : taux préférentiel plus 2,5 % pour des prêts à taux variable, et taux préférentiel plus 5 % pour des prêts à taux fixe.

Le taux préférentiel, c’est-à-dire le taux d’intérêt que les banques accordent à leurs meilleurs clients, est actuellement de 3,45 % pour la plupart des grandes banques canadiennes. Le taux variable pour un prêt hypothécaire lui est d’environ 2,4 % en ce moment. « Pourquoi est-ce qu'Ottawa accorde des prêts sans intérêt à des compagnies privées et fait payer aux récents diplômés des taux d’intérêt encore plus élevés que ceux d’une hypothèque moyenne? » demande M. Veitch.

Un gouvernement prêt à accorder des prêts sans intérêt à Bombardier, une compagnie privée, qui ensuite offre des primes à ses hauts dirigeants, devrait également être prêt à offrir des prêts sans intérêt aux étudiants. Peyton Veitch, trésorier, FCÉÉ

Point de vue d’Ottawa

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Patty Hadju. Photo : CBC/Jason Viau

Il y a eu une hausse du financement pour les bourses, affirme la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Patty Hadju, ce qui veut dire que les étudiants n’ont pas à emprunter autant.

Davantage de bourses signifient que des étudiants dans le besoin ont 4000 $ de plus dans leurs poches pendant un programme de quatre ans. Patty Hadju, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

Le gouvernement fédéral a également assoupli les règles de remboursement; les diplômés n’ont pas à rembourser leur dette lorsqu’ils gagnent moins de 25 000 $.

D’après des informations d’Elizabeth Thompson