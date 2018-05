Mercredi passé, les policiers ont été appelés dans un hôtel du centre-ville de Windsor pour aider une femme en détresse. Cette femme a ensuite été amenée à l’hôpital afin de traiter ses blessures.

Le jour suivant, la victime a expliqué à la police qu’elle avait commencé à fréquenter un homme l’été dernier, et que l’homme en question l’aurait forcée à se prostituer.

Le couple serait ensuite allé à Windsor afin qu’elle et une autre femme commencent à travailler comme escortes. La victime rapporte qu’elle aurait été agressée physiquement et sexuellement en plus d’être menacée avec une arme à feu.

La victime affirme aussi que lorsqu’elle était à l’hôtel, à Windsor, l’homme et l’autre femme l’auraient agressée et volée.

Un homme de 27 ans et une femme de 24 ans qui viennent tous les deux de la région de Toronto ont été accusés de traite d’êtres humains, de faire des profits en trafiquant des personnes, et d’agressions sexuelles et physiques.