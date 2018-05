Un texte de Camille Laventure

Cette activité est d’origine italienne; « via ferrata » signifie « route de fer » en italien. Il s’agit d’un sport accessible à tous, débutants comme experts, jeunes ou moins jeunes. Voici les trajets les plus impressionnants au pays.

Parc national du Fjord-du-Saguenay, secteur de la Baie-Éternité (Québec)

Ce site offre une vue stupéfiante sur la baie Éternité, considérée comme l’une des baies les plus impressionnantes du Fjord-du-Saguenay grâce aux imposantes parois rocheuses qui l’entourent. Un guide sera à vos côtés pendant votre escalade de la via ferrata des Géants, quel que soit votre choix de sentier parmi les trois proposés.

Durée : entre 3 h et 6 h

Fjord-du-Saguenay. Photo : Sépaq

Parc national du Mont-Tremblant (Québec)

La via ferrata du Diable est à faire absolument si vous vous rendez dans le parc national du Mont-Tremblant… ou si vous avez simplement envie d’une expédition à proximité de Montréal. Les quatre sentiers proposés offrent un panorama incomparable sur la beauté de la région. De nombreux départs, tous guidés, sont à l'horaire chaque jour pendant la saison estivale.

Durée : entre 3 h 30 min et 5 h 30 min

Parc national du Mont-Tremblant. Photo : Sépaq

Mont Nimbus (Colombie-Britannique)

Le trajet du mont Nimbus est grandiose sur plusieurs aspects; non seulement il faut se rendre au camp de base par hélicoptère, mais il inclut un pont suspendu entre deux sommets... à 600 m d’altitude! Par chance, même si elle semble extrême, la plus longue via ferrata d’Amérique du Nord convient aux randonneurs débutants. En raison du transport en hélicoptère, les excursions (toutes guidées) sont plus chères que dans les autres parcours proposés au pays.

Durée : entre 1 et 7 jours

Mont Nimbus. Photo : Facebook/Callum Snape

Parc national des Grands-Jardins (Québec)

La réputation du parc national des Grands-Jardins n’est plus à faire, mais sa via ferrata, juchée sur la paroi rocheuse du mont du Lac des Cygnes, n’est ouverte que depuis 5 ans. Ses deux trajets sont de niveau débutant ou intermédiaire, mais sont assez longs à franchir malgré leur distance plutôt courte. Le sentier plus avancé vous mène jusqu’au sommet du mont pour une vue panoramique exceptionnelle. Tous les groupes de randonneurs sont accompagnés d’un guide.

Durée : entre 3 h 30 min et 5 h

Parc national des Grands-Jardins. Photo : Sépaq

Kicking Horse Mountain Resort (Colombie-Britannique)

Ce trajet s’adresse aux escaladeurs en forme avec de l’expérience derrière le mousqueton. Ceux-ci seront accompagnés d’un guide lors de leur ascension sur l’un des trois sentiers afin de maximiser la sécurité. Nichée dans les montagnes Rocheuses, la via ferrata de Kicking Horse offre des paysages en altitude à couper le souffle, reconnus partout en Amérique du Nord.

Durée : entre 1 h et 3 h

Kicking Horse Mountain Resort. Photo : Facebook/BEC_KILPATRICK

AventureX Les Palissades (Québec)

Le parc d’aventures Les Palissades est situé à environ 12 km de Saint-Siméon, dans Charlevoix. Il se démarque surtout par sa large paroi de granite qui fait 4 km de long et 400 m de haut. Les deux trajets de via ferrata sont accessibles aux randonneurs dès l’âge de 10 ans et incluent une descente en tyrolienne double. Les groupes sont toujours accompagnés d’un guide.

Durée : entre 2 h et 4 h

Les Palissades. Photo : Facebook/AventureX

Parc de la Chute-Montmorency (Québec)

L’une des attractions touristiques les plus populaires de la région de la Capitale-Nationale, le Parc de la Chute-Montmorency abrite des trajets de via ferrata. Si les visiteurs ont accès à quatre différents circuits (tous guidés), c’est celui qui inclut la tyrolienne double qui donnera la plus grande dose d’adrénaline aux sportifs.

Durée : entre 1 h et 2 h 30 min

Parc de la Chute-Montmorency. Photo : Sépaq

Mont Norquay (Alberta)

Située dans le fameux parc national de Banff, la via ferrata du mont Norquay est surtout incontournable en raison de ses paysages montagneux grandioses. Le trajet le plus élevé en altitude vous emporte jusqu’à 2450 m au-dessus du niveau de la mer. Tous les randonneurs sont accompagnés d’un guide lors de leurs expéditions.

Durée : entre 2 h 30 min et 5 h

Mont Norquay. Photo : Dan Evans

Canyon Sainte-Anne (Québec)

La via ferrata du Canyon Sainte-Anne, dans la région de la Côte-de-Beaupré, est accessible aux randonneurs de 6 ans et plus. Le parcours est particulier, car il vous entraîne sur les parois rocheuses juste au-dessus du canyon et se termine par une descente en tyrolienne. Les groupes sont tous accompagnés d’un guide.

Durée : entre 1 h 30 min et 4 h

Canyon Sainte-Anne. Photo : Canyon Sainte-Anne

Parc Aventures Cap Jaseux (Québec)

Pour les plus téméraires, le trajet de via ferrata du Parc Aventures Cap Jaseux peut être visité lors des soirs de pleine lune! Par contre, cela gâte légèrement la vue à couper le souffle sur le Fjord-du-Saguenay. Vous serez d’ailleurs juste au-dessus de l’eau par moments pendant l’excursion. Nuit et jour, les randonneurs peuvent compter sur la présence d’un guide.

Durée : 3 h