« Nous ne pouvons pas faire marche arrière et élire un premier ministre qui ne consultera pas les Premières Nations, qui ne respectera pas les ententes en place et ne fera pas avancer les priorités des Premières Nations. Cela rappelle l’ère de Mike Harris et les politiques du style de Trump », indique le grand chef Madahbee dans un communiqué émis mardi.

En entrevue à Radio-Canada, le leader autochtone ne s’inscrit pas ouvertement contre le Parti progressiste-conservateur.

Nous devons travailler avec le gouvernement en place, quel qu’il soit. Il y a des choses que nous avons bien faites avec les conservateurs mais nous avons beaucoup souffert des compressions budgétaires des régimes de Mike Harris et de Stephen Harper. Patrick Madahbee, grand chef du conseil de la Nation Anishinabek

Il demande aux leaders Anishinabek d’informer la population des programmes des différents partis.

Le grand chef Madahbee ajoute qu'il aimerait que les candidats aux élections parlent davantage de leurs programmes liés au développement économique des Premières Nations.

« Il nous manque toujours plusieurs infrastructures et des besoins primaires comme l'eau potable ne sont toujours pas satisfaits dans nos communautés », affirme-t-il.

La Nation Anishinabek regroupe 40 communautés et 60 000 membres à travers l’Ontario.