Environ 150 000 festivaliers y ont pris part, dont 44 437 enfants de 10 ans et moins qui ont participé à la programmation familiale, comme la Pat'Patrouille et Caillou, des jeux gonflables, des reptiles et du hockey balle.

La programmation 2017 offrait plus de 300 spectacles d'artistes de renom comme Claude Dubois, Bruno Pelletier ou les Cowboys Fringants, mais aussi d'artistes locaux.

509 artistes ou artisans locaux ont participé à l'édition 2017.

Selon les organisateurs, le succès de l'événement ne faiblit pas : 40,7% des participatns y viennent depuis plus de 10 ans et le taux de rétention est de 89,8 %. 55 % des festivaliers proviennent de Gatineau.

Le 30e Festival de montgolfières a organisé une centaine d'envolées à Gatineau et ailleurs dans le monde.

Un Festival plus vert

Les organisateurs affirment que 32 % des déchets générés par les festivaliers ont été compostés ou recyclés. Certains conseillers croient toutefois que des efforts supplémentaires devraient être faits pour réduire encore plus les déchets envoyés au dépotoir.

Le président du conseil, Daniel Champagne, a proposé que des verres réutilisables soient offerts aux citoyens afin de réduire le volume de verres de plastique ou de carton.

La conseillère Maude Marquis-Bissonnette espère que le Festival de montgolfières puisse améliorer son empreinte écologique.

Je sais qu'il y a des événements à Gatineau qui réussissent à recycler ou composter 98 % de leurs matières résiduelles. Maude Marquis-Bissonnette, conseillère du Plateau

Regard vers l'avenir

Malgré le succès remporté par le Festival de montgolfières depuis 30 ans, les organisateurs ont confirmé qu'une réflexion est en cours pour renouveler l'événement afin d'en assurer la pérennité.

À l'automne, on va être en mesure de vous présenter une planification qui, je pense, va contribuer à renouveler l'offre et va donner plus d'« exposure » à la région et à la Ville de Gatineau. Stéphane Riel, président du Festival de montgolfières de Gatineau

« On est fier de ce qu'on a accompli, mais on comprend aussi qu’à un moment donné faut progresser, faut amener des changements et renouveler l'offre », soutient M. Riel.

Le président a affirmé que la réflexion qui doit mener à cette nouvelle planification stratégique provient « de gestes posés, d'études faites et de groupes de discussion. »

La contribution de la Ville de Gatineau à ce festival s'élève à plus de 500 000 $ en argent et en biens et services.

Le budget total de l'organisme est de 4 467 434 $.

Le nombre de bénévoles s'élève à 1520.