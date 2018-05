Cette étude, lancée en 2001, suit 50 0000 Canadiens qui avaient entre 45 ans et 85 ans lors de leur recrutement, dans le but de voir les tendances du vieillissement qui se dessinent au pays et d’adapter les politiques publiques en conséquence.

Ses premières conclusions ont été rendues publiques mardi.

Ainsi, 90 % des participants affirment avoir une santé physique, bonne, très bonne ou excellente, alors que 95 % sont satisfaits de leur santé mentale.

Pour ce qui est du bien-être psychologique, plus de femmes que d’hommes rapportent des symptômes dépressifs et de la détresse.

Ce sont les plus jeunes participants à l’étude, soit ceux de 45 à 54 ans, qui ont signalé les plus grandes préoccupations en matière de santé mentale.

Par ailleurs, l’étude voit une corrélation entre le développement de maladies chroniques, de symptômes dépressifs et la solitude, dont les femmes se plaignent le plus.

« Les femmes vivent plus souvent seules, notamment parce que leur espérance de vie est plus élevée », explique le chercheur Benoît Cossette, de l’Université de Sherbrooke.

« On constate que les femmes ont une participation moindre à la vie quotidienne et aux activités sociales et récréatives. Peut-être que leurs plus grandes incapacités physiques et psychologiques limitent cette participation », poursuit le professeur adjoint au département des sciences de la santé communautaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke.

Une société « super âgée »

Les chercheurs prévoient qu’en 2030, la société deviendra « super âgée », comme au Japon, où plus de 20 % de la population a 65 ans et plus.

Cette prévision n’est pas nécessairement négative disent-ils, puisque les aînés vivent en santé plus longtemps et qu’ils sont une source « de sagesse et d’expérience ».

Les chercheurs pensent toutefois qu’il sera nécessaire de mettre des programmes en place pour combattre l’âgisme, que Benoît Cossette qualifie « d’attitude négative devant les personnes âgées ».

« On devra s’assurer que la société de demain sera une société inclusive pour les aînés », dit-il.

Selon lui, l’isolement social qu’ils vivent devra notamment faire l’objet d’une réflexion. « On pourrait même s’inspirer des populations autochtones, où les personnes âgées sont très importantes pour faire du mentorat auprès des plus jeunes. Il y a un rôle à offrir et un rôle à prendre », dit-il.