La famille a demandé aux médias de respecter sa décision.

Le producteur et populaire DJ est mort en avril dernier à Mascate, capitale du sultanat d'Oman à l'âvge 28 ans. Peu après, sa famille avait déclaré que l'artiste « n'en pouvait plus » et « cherchait la paix ».

Avicii a été un pionnier du mouvement de danse électronique contemporaine. Son succès lui a permis de faire des tournées dans le monde entier. Il a remporté deux MTV Music Awards ainsi qu'un Billboard Music Award, deux nominations aux Grammy tout en se hissant en troisième place des meilleurs DJs en 2012 et 2013, selon DJ Magazine, la référence en la matière.

Avicii avait souffert par le passé d'une pancréatite aiguë, en partie à cause d’une consommation excessive d'alcool. Après avoir eu sa vésicule biliaire et son appendice enlevés en 2014, il avait annulé une série d'expositions dans le but d'essayer de prendre du mieux. Il a cessé de partir en tournée en 2016, mais il a continué à faire de la musique en studio.