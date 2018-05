Un texte de François Robert

Les scientifiques qui étudient les fossiles avaient déjà pu remarquer une importante baisse du nombre d’êtres vivants dans les océans vers la fin de la période géologique de l’Ordovicien, soit près d’il y a 444 millions d’années.

L’Ordovicien est situé entre le Cambrien et le Silurien, donc entre moins 488,3 millions d'années à moins 443,7 millions d’années. Elle a duré environ 45 millions d’années.

Cette recherche a permis de préciser que la majeure partie de la disparition de ces espèces s’est produite il y a près de 444 millions d’années.

Certains avaient soulevé l’hypothèse d’une chute importante de la quantité d’oxygène présente dans les océans, mais il restait à le prouver.

L'étude des diverses strates de fossiles, couplée à celle des isotopes d'uranium présent dans les roches calcaires d'Anticosti et sensibles à la quantité d'oxygène dissoute dans les océans, a permis d'en faire la démonstration, souligne André Desrochers, professeur à l'Université d'Ottawa et codirecteur de l'équipe de recherche qui fait cette découverte.

« On a fait des analyses d'isotopes en uranium, explique André Desrochers. Certains [de ces] isotopes sont très sensibles à la quantité d'oxygène dissous dans les océans. Ce dont on s'est aperçu, c'est que coïncidant avec cette chute importante de la biodiversité dans les océans, on avait une chute brusque de concentration de cet isotope d'oxygène. »

L'équipe du chercheur André Desrochers de l'Université d'Ottawa étudie les fossiles de l'île d'Anticosti depuis plusieurs années. Photo : Équipe du chercheur André Desrochers de l'Université d'Ottawa

C'est donc près de 85 % de la vie marine présente il y a 444 millions d'années qui a disparu dans les océans en suffoquant par manque d'oxygène.

À l’époque, la majeure partie de la vie se retrouvait sous les océans avec des invertébrés et des plantes marines.

Parallèle avec notre époque

Un certain parallèle peut être établi avec notre situation actuelle et servir de mise en garde, estime André Desrochers

« C'est quelque chose aussi qui est d'actualité parce que lorsqu'on regarde les océans aujourd'hui, on est en train de réchauffer, en train d'asphyxier les océans. Et des océans qui sont plus chauds retiennent de moins en moins d'oxygène. Donc, il y a peut-être une leçon à tirer de cette extinction de vie passée qui date de 444 millions d'années qu'il faut faire attention à notre terre. »

Fossiles et patrimoine mondial de l’UNESCO

C’est parce que ce site est au-dessus de la moyenne pour l’étude des fossiles que le dossier de candidature en préparation insistera sur la nécessité pour l’UNESCO de reconnaître l’île.

André Desrochers, qui a pris la direction scientifique du comité de pilotage de la candidature de l’île, précise que la préparation du dossier devrait prendre environ trois ans.

La majestueuse chute Vauréal, joyau du parc national de l'île d'Anticosti Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

« Probablement [que] le plus important dans la prochaine année est de faire l’étude comparative, note André Desrochers. Il y a peut-être 25 à 30 sites similaires à Anticosti qui ont enregistré les mêmes événements géologiques. Il va falloir, à partir d’une étude très très exhaustive, démontrer qu’Anticosti se situe au numéro 1. »

Le dossier de candidature ne doit pas se limiter à souligner le caractère exceptionnel, il doit aussi inclure un plan de protection et de mise en valeur de l’Île au cours des prochaines années.