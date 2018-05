Un texte de François Messier

Dans une décision d’une quarantaine de pages rendue mardi, le magistrat rejette les nombreux arguments qu’avait avancés le fondateur et ex-grand patron du Groupe Juste pour rire pour rejeter l’action collective.

Début du graphique (passez à la fin) « Banalisation grossière et déformée » | la Cour supérieure rejette l’argument de #Rozon qui disait que « charmer en utilisant son pouvoir n’est pas une faute » #isabellericher — Geneviève Garon (@GenevieveGaron) May 22, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le recours couvrira « toutes les personnes agressées et/ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon », précise le juge Bisson.

« Dans le passé, le véhicule procédural de l’action collective a démontré son efficacité dans les dossiers d’agressions sexuelles, puisqu’il a permis à des centaines de victimes d’avoir accès à la justice au Québec », conclut-il.

Si la demanderesse n’était pas autorisée à intenter la présente action collective, il est fort probable que de très nombreuses victimes seraient privées de l’exercice de leurs droits en justice. Extrait de la décision du juge Bisson

Dans sa requête déposée l’automne dernier, le groupe Les Courageuses affirme que M. Rozon a abusé sexuellement d’au moins une vingtaine de femmes, tout en jugeant que ce nombre ne serait que « la pointe de l’iceberg ».

Dans sa décision, le juge Bisson autorise Mme Tulasne à réclamer 200 000 $ en dommage-intérêts moraux et 200 000 $ en dommage-intérêts pécuniaires pour « perte de productivité et capacité de gains », en plus des intérêts.

Les autres membres du groupe pourraient pour leur part recevoir une somme « à être déterminée selon des paramètres tenant compte de la nature des gestes posés et des dommages et séquelles subis ».

Les Courageuses ont aussi le feu vert pour réclamer collectivement 10 millions de dollars à M. Rozon à titre de dommages-intérêts punitifs.

Le juge Bisson annonce par ailleurs que les membres du groupe pourront utiliser des pseudonymes pour s’identifier lors des procédures. À part Mme Tulasne, on ne connaît pas l’identité des membres du collectif.

La requête déposée par Les Courageuses réclamait le droit d'attaquer collectivement M. Rozon pour des gestes qu'il aurait posés entre 1982 et 2016.

Le juge n'a pas statué à ce sujet; il indique dans sa décision que cela sera décidé lors d'une prochaine audition.