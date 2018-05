Des témoins ont vu la femme de 52 ans en détresse dans l’eau vers 10 h 30 dimanche, raconte le Caporal Stu Hert de la GRC, et ont réussi à la sortir de l'eau.

« Ils ont essayé de lui donner les premiers soins, mais la femme est morte sur place », précise le Caporal Stu Hert.

La femme était en visite dans la région, mais les circonstances dans lesquelles elle s'est retrouvée dans l'eau ne sont pas claires, déclare le Caporal Stu Hert.