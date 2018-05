En 2011, M. Singh est devenu le premier député néo-démocrate de la région de Peel à remporter la circonscription de Bramalea-Gore-Malton. Il a été réélu en 2014 avant de briguer le leadership du NPD fédéral en 2017.

Mme Horwath, qui espère faire d'autres percées dans la région, a martelé son message lors d’un arrêt de campagne à Brampton.

« Il se passe quelque chose de spécial en Ontario et c’est grâce à vous tous », a-t-elle déclaré à des centaines de partisans enthousiastes.

Andrea Horwath, lundi à Brampton Photo : La Presse canadienne/Galit Rodan

Le NPD peut-il convaincre les électeurs libéraux?

Selon Chris Cochrane, professeur agrégé de science politique à l'Université de Toronto, le « principal travail » du NPD dans cette élection est de se présenter comme une « alternative compétente aux conservateurs ».

« Si le parti peut accueillir une partie de l'exode libéral, si les libéraux se rendent compte qu'ils n'ont aucun espoir, je pense que le NPD sera en bonne posture » en vue des élections, a déclaré Cochrane à CBC Toronto lundi.

CBC News, qui se base sur tous les sondages disponibles et en fait une moyenne dans le but d’avoir un portrait le plus précis possible des intentions de vote, affirme que les progressistes-conservateurs reçoivent la faveur d’environ 39,4 % des électeurs, contre 31 % pour le NPD et 23,3 % pour les libéraux. Les verts sont à 4,9 %.

Toujours selon M. Cochrane, M. Singh « peut certainement aider » le NPD provincial. Il explique que le NPD fédéral et ses pendants provinciaux sont très proches, contrairement aux autres partis.

Le travail de M. Singh consistera en partie à mobiliser les électeurs pour qu'ils se rendent aux urnes, ce qui est un fléau pour le NPD provincial, selon M. Cochrane.

« La mobilisation des électeurs est un défi de longue date pour les néo-démocrates », a déclaré M. Cochrane, notant que la base du parti comprend certaines des personnes les moins susceptibles d'aller aux urnes. M. Cochrane cite en exemple les gens qui sont économiquement défavorisés et ceux qui n'ont pas d'éducation postsecondaire.

Le premier ministre Justin Trudeau, quant à lui, n'accordera pas le même soutien à son homologue de l’Ontario, a confirmé lundi le Parti libéral de l'Ontario.

À deux semaines et demie de la fin de la campagne électorale, le résultat est tout sauf garanti, a affirmé M. Cochrane en entrevue.

Malgré le fait que que Mmes Horwath et Wynne disent qu'ils n’envisagent pas de former une coalition si les conservateurs remportent l’élection, M. Cochrane souligne que leur soutien combiné est plus grand que celui du PPCO.

« Si les libéraux votent pour les néodémocrates, ou l’inverse, dans le but de bloquer Doug Ford, je pense que la vie sera beaucoup plus difficile pour les conservateurs que ne l'indiquent les sondages actuels. »