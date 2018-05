Lancé en juillet 2017, Fortnite est rapidement devenu l'un des jeux les plus populaires du moment. Il a même supplanté, début 2018, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), jeu aux principes similaires qui avait connu un immense succès en 2017. Fortnite et PUBG sont des jeux dits de survie, dans lesquels il faut éliminer les autres joueurs et rester le seul survivant. Leur popularité a été démultipliée par le lancement d'un mode « Battle Royale », qui permet de jouer en ligne avec des dizaines d'autres joueurs.

Sollicité par l'AFP, Epic Games s'est refusé à donner un chiffre actualisé du nombre de joueurs de Fortnite, renvoyant aux « plus de 45 millions » communiqués en janvier. L'éditeur de logiciels, dont le capital est contrôlé à 40 % par le géant chinois d'Internet Tencent, a également refusé de donner des précisions concernant les compétitions qui seront éligibles aux dotations.

À ce jour, c'est le tournoi international 2017 de Dota 2, un jeu de l'éditeur Valve dans lequel deux équipes doivent attaquer la base de l'autre, qui détient le record de dotations, avec plus de 24 millions de dollars distribués. À l'issue de ce tournoi, parfois présenté comme le Super Bowl du sport électronique, l'équipe gagnante, Team Liquid, avait empoché 10,8 millions de dollars. Au total, en plus de 900 tournois, les compétitions de Dota 2 ont été dotées, au total, de 141 millions de dollars depuis le lancement du jeu en 2013, selon le site spécialisé E-Sports Earnings.

Selon le site spécialisé SuperData Research, Fortnite a rapporté 126 millions de dollars sur console et PC pour le seul mois de février. Le jeu en mode « Battle Royale » n'est disponible sur mobile que depuis mars sous iOS (Apple), mais pas encore sous Android. Selon le site spécialisé SensorTower, la seule version mobile rapporte déjà plus d'un million de dollars par jour. SensorTower estime que le jeu pourrait rapporter cette année 500 millions de dollars de chiffre d'affaires sur les seuls supports mobiles.

Le cabinet spécialisé dans le jeu vidéo Newzoo estime que le sport électronique génèrera 1,5 milliard de dollars en 2020.