S'il forme la majorité aux élections du 1er octobre, le Parti québécois (PQ) entend ainsi inverser la tendance actuelle qui veut que 90 % des néo-Québécois s'installent dans la région métropolitaine.

Selon les informations obtenues par La Presse canadienne, un éventuel gouvernement Lisée accorderait ainsi davantage de points dans la grille de sélection des travailleurs qualifiés à une offre d'emploi validée en région, pour les inciter à faire ce choix.

Objectif : que 25 % des nouveaux arrivants s'installent ainsi en région à terme, au bout de quatre ans de mandat.

« C'est une cible réaliste », a affirmé en entrevue téléphonique lundi la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, qui prendra part à une conférence de presse mardi avec son collègue Sylvain Gaudreault et son chef Jean-François Lisée, pour faire l'annonce de ces nouvelles propositions en matière d'immigration.

Dans la grille actuelle, 8 points sont accordés à un candidat à l'immigration économique qui a une offre validée à Montréal et 10 quand l'offre est en région, sur un total de 99 points quand il immigre seul.

« C'est un peu aberrant qu'il y ait une si faible différence, ce n'est pas très attrayant », a fait remarquer Mme Fournier.

Le PQ ferait passer le « boni région » de la grille de sélection de 10 à 16 points, soit le double de celui de Montréal, pour que le candidat voie bien la différence et que cela l'incite à faire une demande en région, a expliqué Mme Fournier.

En outre, le PQ effectuerait une autre modification dans la grille de sélection : même si le candidat n'a pas l'offre d'emploi préalable en région, il pourrait aussi obtenir des points supplémentaires s'il manifeste son intention de s'installer en région.

Le nombre de points qui serait attribué dans ce cas n'est pas encore déterminé, mais il le sera ultérieurement.

« On montrerait ainsi notre intérêt à ce qu'ils s'installent en région », a-t-elle commenté.

Dans le contexte de la pénurie de main-d'oeuvre et du déclin démographique, c'est le signal qu'il faut envoyer, a laissé entendre Mme Fournier.

De surcroît, « l'immigration en région a fait ses preuves » en matière d'intégration et de francisation, quand on donne aux régions les ressources pour y arriver, a-t-elle conclu.

Le programme « Un emploi en sol québécois »

Le PQ élargirait également le programme actuel « Un emploi en sol québécois », piloté par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Ce programme populaire a permis d'offrir 2500 emplois en région à de nouveaux arrivants installés à Montréal. Ils étaient jumelés à certaines régions par des chambres de commerce, qui nolisaient notamment des autocars pour leur faire visiter les lieux et rencontrer des employeurs.

Ce programme couvre un certain nombre de régions, mais les péquistes veulent l'étendre dans l'est, soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, des régions qui ne sont pas admises actuellement. Ils veulent également rendre ce programme permanent.

Le programme a été financé à raison de trois millions de dollars pour trois ans dans le budget Leitao de mars 2018.

Le PQ entend également présenter mardi un « texte majeur », sa « réflexion la plus complète jamais proposée en matière d'immigration et d'intégration », a-t-on dit dans les instances du parti, mais il n'a pas été possible d'en connaître la teneur.

« Les gens seront ainsi en mesure de comparer les propositions rigoureuses, sensées et réalistes du PQ au programme d'amateur de la Coalition avenir Québec », a affirmé une porte-parole du parti.

L'immigration est un thème récurrent qui se dessine dans cette année électorale, notamment en raison de l'afflux de demandeurs d'asile qui traversent de façon irrégulière la frontière du Québec en provenance des États-Unis.

La semaine dernière, dans un discours à Québec, le premier ministre Philippe Couillard avait affirmé que dans la réforme de l'immigration pilotée par le ministre David Heurtel, le Québec accorderait davantage de points aux candidats à l'immigration qui manifestent l'intérêt de s'installer en région.

De son côté, la Coalition avenir Québec (CAQ) a dévoilé récemment un document d'orientation sur l'immigration.

Les immigrants dits « économiques » seraient soumis à trois exigences, liées à des évaluations : d'abord une maîtrise suffisante du français, sinon le cours de francisation serait obligatoire; deuxièmement, la connaissance des valeurs québécoises telles qu'énoncées par la Charte des droits et libertés de la personne; troisièmement, la recherche active d'un emploi, à moins d'en avoir déjà un.

Les nouveaux arrivants seraient en probation pendant trois ans pour démontrer à l'État qu'ils respectent ces trois exigences. En cas d'échec aux évaluations, ils obtiendraient une prolongation d'une année.

En cas d'échec, un gouvernement caquiste transmettrait un avis au fédéral pour l'informer de la présence d'une personne sans statut et le laisserait décider des mesures à prendre.