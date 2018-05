Un texte de Bienvenu Senga

Raymond Génier, qui réside à Cochrane, subit toujours les conséquences de l’abolition du train de passagers Northlander en 2012.

« J’ai de la famille à Toronto et j’aimerais bien pouvoir prendre le train et aller lui rendre visite. L’autobus est fatigant et conduire est dangereux à mon âge », indique le septuagénaire.

Le transport ferroviaire fait partie de ses préoccupations les plus importantes, mais il doute que ça soit aussi le cas pour ses concitoyens.

On n’y porte pas suffisamment d’attention. Notre ville pourrait beaucoup en bénéficier sur le côté touristique. Raymond Génier, résident de Cochrane

Le chef du Parti progressiste-conservateur a promis de rétablir le train de passagers Northlander si son parti remporte les élections du 7 juin et le Nouveau Parti démocratique propose de mettre en place une stratégie ferroviaire pour le Nord qui restaurerait le Northlander et appuierait les chemins de fer Huron Central et Algoma Central.

Le Parti libéral, quant à lui, dit non au retour du Northlander et préfère financer davantage Ontario Northland pour l'expansion de son service d'autocars.

D’autres domaines prioritaires

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, dit que le développement du réseau ferroviaire dans le Nord de l’Ontario pourrait attirer davantage d’investisseurs dans la région.

« Les infrastructures de transport influencent grandement leur décision », explique-t-il.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, estime que les électeurs sont davantage préoccupés par autre chose que le transport ferroviaire. Photo : Radio-Canada/Martine Laberge

Selon lui, toutefois, le choix des électeurs sera davantage influencé par les programmes des partis en matière d’accès aux soins de santé des personnes âgées et de réduction de la dette qu’accumule la province.

Il faut faire attention à la manière dont on dépense l’argent des contribuables. Les gens savent qu’on ne s’en va pas dans la bonne direction. Roger Sigouin, maire de Hearst

Remettre le transport ferroviaire au premier plan

Un mois après avoir organisé son tout premier sommet sur le transport ferroviaire dans le Nord de l’Ontario, le Réseau ferroviaire du Nord et de l’Est de l’Ontario (NEORN) entamera mercredi à Sudbury une série de consultations publiques dans 10 villes nord-ontariennes.

Le but principal est d’essayer d’avoir une influence sur les élections provinciales. On veut encourager les gens à poser des questions aux candidats de leurs régions. Linda Savory-Gordon, membre du conseil d'administration du Réseau ferroviaire du Nord et de l'Est de l'Ontario

L’organisation se veut non partisane, mais Mme Savory-Gordon se réjouit du fait que l’enjeu du transport ferroviaire semble susciter l’intérêt des partis politiques. « Il y a beaucoup de mobilisation sur cette question et il y a de l’espoir », note-t-elle.

Le Réseau ferroviaire du Nord et de l'Est de l'Ontario entamera une série de consultations publiques dans le Nord de l'Ontario pour sensibiliser les électeurs à l'importance du transport ferroviaire. Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

Le NEORN s’arrêtera par la suite à South River, Blind River, Englehart, Timmins, Wawa, Dubreuiville, Hearst et Cochrane avant de conclure sa tournée le 31 mai à North Bay.