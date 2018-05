Le Bureau de santé publique de Windsor-Essex lance demain son programme de dépistage et de traitement du virus du Nil. Le programme inclut l’application de larvicides dans les bassins de rétention, dans les eaux stagnantes et dans les lagons pour interrompre la reproduction des moustiques, en plus de surveiller les moustiques adultes.

Conseils pour se protéger

Le Dr Wajid Ahmed du Bureau de santé publique de Windsor-Essex affirme que l'organisme de santé se prépare chaque année à la possibilité que les moustiques soient porteurs du virus.

En prenant de simples précautions, les résidents peuvent réduire les chances d’être piqués. Wajid Ahmed, docteur au Bureau de santé publique de Windsor-Essex

Voici quelques conseils du Bureau de santé publique de Windsor-Essex pour éviter d’attraper le virus: Utiliser de l’insectifuge qui contient du DEET, de l’icaridine, ou d’autres ingrédients approuvés sur les vêtements et sur la peau qui est exposée;

Porter des chandails à manches longues, des pantalons longs et un chapeau lorsque vous êtes dehors;

S’assurer que les moustiquaires des fenêtres et des portes soient bien ajustés et qu'ils ne soient pas troués.

Les résidents peuvent aussi aider à prévenir le développement des larves en enlevant tout objet qui pourrait devenir un réservoir pour l’eau stagnante, comme des pneus, des brouettes, des bols pour les animaux et des pots de fleurs non utilisés.

Des symptômes difficiles à identifier

Selon le Bureau de santé publique de Windsor-Essex, le virus transmis par les moustiques est imprévisible, et les symptômes peuvent varier, pouvant ressembler à ceux d’une gastro ou encore causer une sévère inflammation du cerveau. La majorité des personnes infectées n’aurait pas de symptômes.