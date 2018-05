Un texte de Louis Lessard

Les jeunes filles, dans la vingtaine pour la plupart, apprennent toutes les étapes de la pêche à la mouche. Du montage, au lancer, en passant par les techniques d'éviscérations. De connaissances techniques acquises dans une ambiance décontractée.

Le contexte de formation entre femmes permet aussi de développer une confiance individuelle dans une sphère d’activité généralement dominée par les hommes, résume la fondatrice du mouvement la pêche au féminin, Joannie De Lasablonnière:

Dans un contexte d'homme, les femmes vont être plus portées à écouter et à ne pas poser des questions. Avec nous, il y a vraiment une ambiance super décontractée, les filles sont à l’aise de poser n’importe quelles questions. Joannie De Lasablonnière, fondatrice de pêche au féminin

Leur instructrice, Sabrina Barnes, fait partie des rares femmes certifiées par la IFFF (International federation of Fly Fishers). Photo : Radio-Canada/Louis Lessard

Leur instructrice, Sabrina Barnes guidera un groupe mixte au Labrador cet été. Elle constate que la culture de la pêche est en pleine transformation.