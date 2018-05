Sur la scène du MGM Grand Garden Arena, dimanche 20 mai, la chanteuse de 52 ans a interprété quelques-unes de ses chansons les plus populaires et une chorégraphie énergique qui a épaté la galerie.

Plus tard dans la soirée, l’artiste a reçu un tout nouveau prix célébrant l’ensemble de la carrière d’un artiste phare. Très émue, elle a accepté cet honneur et consacré une partie de son discours à rendre hommage aux femmes ayant pris la parole dans la foulée des mouvements #MeToo et Time’s Up.

Très politisée, la soirée de remise de prix a aussi été l’occasion pour la communauté artistique américaine d’affirmer son soutien aux victimes des récentes tueries au Texas et en Floride. L’animatrice Kelly Clarkson, au bord des larmes, a dédié le gala aux 10 personnes qui ont péri vendredi à l’école secondaire de Santa Fe. « Il est urgent de trouver des moyens de prévenir ce genre de tuerie », a-t-elle affirmé, un sanglot dans la voix.

Shawn Mendes et Khalid chantent avec une chorale de jeunes aux Billboard Awards Photo : Getty Images/Kevin Winter

Pour rendre hommage aux victimes de la tragédie de Parkland en février, Shawn Mendes et Khalid ont offert une prestation émouvante avec la chorale du Marjory Stoneman Douglas Show, interprétant la chanson Youth dans un parfait unisson.

Autrement, la soirée a été festive, notamment lors de la prestation du groupe de k-pop Bangtan Boys, ou BTS, également lauréat du prix de l’artiste suscitant le plus d’engouement sur les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion (Top Social Artist).

Le groupe Bangtan Boys (BTS) recevant un trophée aux Billboard Awards 2018 à Las Vegas Photo : Getty Images/Kevin Winter

C’est le chanteur Ed Sheeran, absent de la cérémonie parce qu’il donnait un concert à Dublin, qui a été récompensé du prix de l’artiste de l’année.

Taylor Swift et Luis Fonzi figurent aussi parmi les lauréats.