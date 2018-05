L’écurie du club d’équitation Halifax Junior Bengal Lancers, où sont hébergés 27 chevaux, dont les deux de la police municipale, est mise en quarantaine pour éviter la propagation de la gourme. Cette maladie est une infection respiratoire causée par une bactérie.

Les chevaux Valour et Sarge sont en quarantaine

La police d’Halifax a deux chevaux, Sarge et Valour. Sarge avait une fièvre mercredi dernier et un écoulement nasal. Le vétérinaire a confirmé dimanche qu’il souffrait de la gourme.

Par mesure de précaution, Sarge et Valour resteront en quarantaine un certain temps et seront en congé forcé pour « au moins quelques semaines », selon Carol McIsaac, porte-parole du service policier d’Halifax.

Valour (à gauche), le cheval du service policier d'Halifax, n'a pas contracté la gourme mais a été placé en quarantaine. Photo : Police régionale d'Halifax

La gourme se transmet par contact, et non par voie aérienne, explique Angie Holt, gérante et entraîneuse en chef du club d’équitation Halifax Junior Bengal Lancers.

La quarantaine a été ordonnée vendredi, même s’il n’y a pas eu de cas de gourme confirmé avant le dimanche suivant, et des procédures rigoureuses de désinfection sont respectées.

Trois chevaux, dont Sarge de la police d’Halifax, ont démontré des symptômes.

Angie Holt, gérante et entraîneuse du club équestre Halifax Junior Bengal Lancers. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

L'infection ne peut pas être transmise à l'humain ou à d'autres animaux, mais l'humain peut transmettre la maladie d'un cheval à un autre. C’est pourquoi une seule personne s’occupe des trois animaux malades confinés à des quartiers séparés. Cette personne n’approche pas les autres chevaux, explique Angie Holt.

Les activités du club sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ses membres ne peuvent même pas y entrer.

Des chevaux aimés par le public

Le cheval Sarge semble reprendre du poil de la bête depuis le diagnostic prononcé par le vétérinaire en fin de semaine. David Gallivan, du corps de police montée d’Halifax, trouvait son partenaire de travail plus « animé », mardi.

Le constable David Gallivan, du corps de police montée d'Halifax. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

« C’est difficile de le voir malade », reconnaît-il.

Le policier fera des patrouilles en voiture en attendant que les chevaux soient de nouveau sur pieds.

Le cheval Sarge et la policière Hayley Porter. Photo : Police régionale d'Halifax

Le constable Gallivan estime que les chevaux sont d’une grande aide au service policier dans ses efforts de se rapprocher de la communauté, puisque le public les trouve faciles d’approche et démontrent de la curiosité à leur endroit. « Ils ont beaucoup d’admirateurs dans la communauté », explique-t-il.

Plusieurs cas ce mois-ci en Atlantique

Le club d'équitation conseille aux propriétaires de chevaux en Atlantique de prendre des précautions:

mettre à jour les vaccins de ses chevaux;

prendre leur température quotidiennement;

éviter les contacts directs ou indirects entre les animaux.

Quatre chevaux d'une même écurie près de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, ont été diagnostiqués comme porteurs de l'infection au début du mois. Ils ont été isolés pour subir un traitement.

Avec les informations de Nahila Bendali et Olivier Lefebvre