La marijuana à usage récréatif est légale dans l’État de l’Oregon depuis maintenant trois ans. Depuis, les fermiers qui la cultivent affirment que l’augmentation de l’offre tue leurs entreprises.

Pour Stephen Easton, professeur d’économie à l’Université Simon Fraser, c’est un phénomène qui est normal. Selon lui, comme le marché illégal du cannabis est déjà bien ancré au pays, il n’y a aucune raison pour laquelle la même situation se reproduise au Canada.

La consommation pourrait ne pas augmenter proportionnellement à notre capacité de cultiver [la marijuana]. Stephen Easton, professeur d’économie à l’Université Simon Fraser

Baisse du prix

Quand Robin Cordell, propriétaire de la compagnie Oregon Girl Cannabis Company, a commencé à voir des photos d’énormes champs de la drogue douce sur les médias sociaux, elle savait que ça allait avoir un impact sur sa production à elle. L’Américaine qui vendait auparavant sa marijuana aux compagnies à 2200 dollars américains par livre la vend maintenant à 600 $ la livre.

Je pense que je vais renoncer à ma licence [de cannabis à usage récréatif] et attendre la légalisation à l’échelle nationale parce que le marché est terrible. Robin Cordell, propriétaire de la compagnie Oregon Girl Cannabis Company

Mme Cordell songe aussi à se concentrer uniquement sur la production de cannabis médical.

Une offre disproportionnée?

En Oregon, l’inventaire de marijuana est énorme proportionnellement à la taille de l’État. Il y a presque 450 000 kg de sommité fleurie en plus de 159 000 kg d’extraits de marijuana, de produits comestibles et de teinture de disponibles.

Une serre de marijuana Photo : Getty Images/Uriel Sinai

Le prix de détail pour un gramme de cannabis est tombé d’environ 50 % depuis 2015, de 14 $ à 7 $, selon un rapport par le Oregon Office of Economics Analysis.

Un représentant du Oregon Liquor Control Commission, qui réglemente l’industrie, affirme que l’agence n’a toujours pas toute l’information à propos de la demande, mais qu’une étude de marché est en entamée et sera publiée en janvier. Selon Marc Pettinger, environ la moitié des applications envoyées par les producteurs intéressés ont été approuvées.

C’est un libre marché et la loi ne nous a pas donné l’autorité pour limiter les licences. C’est probablement une question que la législature devra aborder durant la session de 2019. Marc Pettinger, représentant du Oregon Liquor Control Commission

Situation un peu différente au Canada

Au Canada, le contexte réglementaire émergent semble légèrement différent. Présentement, 104 producteurs de marijuana ont obtenu leur licence. Parmi eux, 57 sont en Ontario et 22 en Colombie-Britannique.

En date du 11 mai, Santé Canada a reçu 1974 applications de producteurs intéressés et en a refusé 268. Les autres sont en progrès, incomplètes ou ont été retirées. Le processus d’application prend plus d’un an à compléter.

Selon l’approche proposée par le gouvernement fédéral, la réglementation n’imposerait pas de limite sur la quantité de cannabis que peuvent produire les producteurs une fois qu’ils ont leurs licences. Selon une étude de Santé Canada parue en novembre 2017, si le ministère de la santé juge qu’un producteur produit plus qu’il ne peut en vendre, il pourrait imposer une limite de production.

Des prix moins élevés seraient possibles

Werner Antweiler, professeur d’économie à la Sauder School of Business en Colombie-Britannique, affirme que la fluctuation du marché va dépendre si le gouvernement émet des restrictions sur les licences accordées et les prix de vente ou non.

Si la vente de cannabis se fait dans un marché libre, les prix peuvent baisser de manière drastique. Habituellement la situation se corrige d’elle-même, selon M. Antweiler, et les petits producteurs qui ont des coûts de production plus élevés se retrouvent à sortir du marché, alors que les grandes compagnies réussissent à survivre.

Pour prévenir des prix qui diminueraient trop, M. Antweiler affirme qu’il faudrait réguler le marché. Cela viendrait par contre à un prix. « Si les prix sont régulés et qu’on a des joueurs qui jouent le système et qui vendent leurs produits moins chers de manière illégale, cela irait contre l’idée de la libéralisation », selon le professeur Antweiler.

Ce n’est pas une situation qui inquiète trop Dan Sutton, président directeur général de la compagnie de production Tantalus Labs à Maple Ridge, en Colombie-Britannique. C’est un petit producteur, et M. Sutton compte sur les gens qui consomment le cannabis à usage récréatif pour payer davantage pour un produit de meilleure qualité.