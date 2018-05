Ryan Straschnitzki fait des exercices deux fois par jour au centre médical Foothills. « C’est difficile, mais ça vaut le coup, dit-il depuis son lit d’hôpital. Je me sens beaucoup mieux ».

Récemment, lors d’un exercice, il apprenait à se déplacer depuis son fauteuil roulant jusqu’à un lit avec l’aide d’une planche de glissement. Il lui a fallu beaucoup de temps.

Il essaye également d’apprendre à se tourner sur le côté une fois qu’il est allongé sur un matelas. Il lui faut alors tenir ses mains dans le dos et se balancer d’avant en arrière.

Parfois de la colère

Lors de l'accident du 6 avril entre un camion et l’autocar qui transportait l’équipe de hockey junior, Ryan Straschinitzki a eu une colonne vertébrale abîmée, un poumon perforé, des saignements à la tête et autour du bassin ainsi que des côtes et la clavicule cassées.

« C’est fou que mon corps ait pu survivre à de telles blessures et que j’aie pu m’en sortir vivant, observe le jeune homme. J’en suis très reconnaissant ».

Il a des « sentiments partagés » et ressent parfois « de la colère », mais note que cela ne lui arrive que de temps à autre.

Une volonté de marcher

Ryan Straschinitzki garde le contact avec d'anciens équipiers. Il entend un jour faire du hockey sur luge avec Jacob Wasserman, un autre hockeyeur qui a également perdu l’usage de ses jambes dans l’accident d'autocar.

Plusieurs personnes lui ont rendu visite. L’athlète paralympique Rick Hansen est passé le voir, ce qui l’a inspiré.

Un jour, Ryan Straschnitzki entend marcher de nouveau.