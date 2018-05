L'annonce a été faite par l'entremise d'un gazouillis sur Twitter, qui précise que l'entente a été signée pour plusieurs années et pourrait comprendre des séries dialoguées, des séries de téléréalité, des séries documentaires, des films documentaires et des longs métrages de fiction. Un communiqué officiel a aussi été publié quelques minutes plus tard par la plateforme de vidéo en ligne.

Début du graphique (passez à la fin) President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Les Obama produiront ces contenus par le biais de la société de production Higher Ground Productions, qu'ils ont créée pour l'occasion.

« Nous espérons cultiver et aider à s'affirmer les voix de talent, sources de créativité et d'inspiration qui promeuvent davantage d'empathie et de compréhension entre les peuples », a déclaré Barack Obama. Le communiqué cite aussi Michelle Obama. « Barack et moi avons toujours eu foi en la puissance du récit pour nous inspirer, dit-elle, nous faire réfléchir différemment sur le monde qui nous entoure et nous aider à ouvrir aux autres nos esprits et nos cœurs. »

Les contenus produits par les Obama ne serviront pas à critiquer le successeur de Barack Obama à la Maison-Blanche, Donald Trump, selon des proches de l'ancien président interrogés par le New York Times. Les films et séries de Higher Ground Productions ne seront pas des « instruments politiques ».

Le montant du contrat n'a pas été révélé, mais l'accord est comparé par la presse professionnelle américaine à deux transactions majeures réalisées récemment par Netflix.