Une ex-employée de l'un de ses restaurants affirme avoir été agressée en 2005, à New York, par le chef propriétaire du Spotted Pig. Elle avait accepté d'aller boire un verre avec celui-ci. « Je me suis réveillée seule, par terre [...] La première chose que je me suis dite, c'est : On m'a droguée. J'ai été agressée », a-t-elle déclaré à CBS. Trouvant des traces de sperme sur sa jupe, elle a ensuite contacté la police, mais aurait renoncé à porter plainte.

Une employée du Spotted Pig a fait un témoignage racontant des événements similaires au micro de l'émission 60 minutes. Elle aurait vu, sur les caméras de surveillance du restaurant, le propriétaire agresser sexuellement une femme inconsciente en 2008.

Leurs récits s'ajoutent à ceux de plusieurs autres femmes depuis décembre. La police new-yorkaise a confirmé avoir lancé une enquête pour faire la lumière sur ces allégations.

Le chef Mario Batali nie catégoriquement avoir agressé ces femmes. Depuis les premières dénonciations en matière de comportement sexuel, il s'est toutefois retiré des activités de son empire gastronomique et a abandonné ses apparitions à l'émission télévisée The Chew.

Dans un communiqué, le groupe B&B (pour Batali et Bastianich, du nom du cofondateur Joe Bastianich) a jugé « glaçants et très troublants » les témoignages diffusés dimanche soir sur CBS.

« Nous n'en avions jamais entendu parler », affirme le groupe.