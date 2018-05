Un texte de Bruno Lelièvre avec la collaboration de Joane Bérubé

Joint à sa chambre d’hôtel à Washington, le Gaspésien se repose avec ses coéquipiers en attendant le sixième match de la série.

Il n’a pas l’intention de changer son style de jeu et souhaite aider son équipe à obtenir une deuxième participation à la grande finale de la Coupe Stanley. « Il faut garder la même attitude ; foncer au filet, envoyer la rondelle au filet le plus possible, jouer le même match. »

L’athlète de 24 ans a d’ailleurs été l’une des vedettes du dernier match remporté par le Lightning 3-2 samedi à Tampa.

Cédric Paquette a donné le ton lors du cinquième match de la série en marquant le premier but à 19 secondes de la première période. Il s’agissait de son premier but des séries éliminatoires. « L’équipe a vraiment profité du moment après ce but, commente l’athlète, on a eu une très bonne première période. Après ça nous a donné un bon coussin. »

En plus d’avoir marqué deux buts importants dans la victoire de 3 à 2 contre les Capitals, le trio de Paquette avait l’importante mission de contrer celui d’Alex Ovechkin, le puissant numéro 8 de l’équipe de Washington.

Le match sera présenté lundi soir à 20h sur la patinoire des Capitals qui donneront tout pour éviter l’élimination.