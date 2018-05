Selon le chef de la Première Nation crie, Nelson Genaille, les personnes âgées, les personnes avec des problèmes de santé et les familles avec de jeunes enfants ont quitté la réserve dimanche. M. Genaille ajoute que la réserve compte environ 1400 habitants.

Les évacués ont quitté les lieux en autobus scolaires et ont été transportés à des hôtels dans les communautés de The Pas et Swan River.

Le chef de la réserve affirme que les flammes s'approchaient des maisons de la communauté et qu'une évacuation complète des habitants pourrait être nécessaire si le feu continue de se rapprocher ou si la qualité de l'air s'aggrave à cause de la fumée.

M. Genaille indique que trois avions-citernes et un hélicoptère combattent les flammes.

Le chef n'a pu préciser la taille exacte de l'incendie ni ce qui a déclenché le brasier.