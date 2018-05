Les résultats annoncés ont été rejetés par le Chili, le Panama et le Costa Rica, tout comme par le Groupe de Lima, une alliance de pays d'Amérique et des Caraïbes qui comprend l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie et le Mexique.

Les 14 pays du Groupe de Lima, créé en août dernier pour exercer une pression internationale sur le Venezuela, ont annoncé lundi le rappel de leurs ambassadeurs du Venezuela au lendemain de ce scrutin dont ils ne reconnaissent pas la légitimité.

Le regroupement de pays a l'intention de « coordonner des actions pour que les organismes financiers internationaux et régionaux n'octroient plus de prêts au gouvernement du Venezuela ».

Le Groupe de Lima a « réitéré son inquiétude face à l'approfondissent de la crise politique, économique, sociale et humanitaire qui a détérioré la vie au Venezuela et se reflète dans la migration en masse de Vénézuéliens vers nos pays ».

Les Vénézuéliens quittent leur pays en masse

Les estimations réalisées par le Haut Commissariat aux Réfugiés, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, et par l'Organisation Internationale pour les Migrations, agence intergouvernementale basée à Genève, indiquent qu’entre 1 500 000 et 1 600 000 Vénézuéliens ont quitté leur pays en 2017. Les chiffres officiels signalent qu'entre 2017 et 2018, 800 000 Vénézuéliens ont migré en Colombie, 298 559 au Pérou, plus de 160 000 au Chili, 82 000 en Argentine, 65 784 au Mexique, 65 415 au Panama, environ 50 000 au Brésil, 15 650 au Guatemala, environ 4000 au Costa Rica et 2893 au Paraguay.

Les pays signataires ont prévu de convoquer, d'ici au 15 juin, une réunion au Pérou avec des autorités responsables de la migration « pour échanger les expériences et apporter une réponse » à ce problème.

Le scrutin a aussi été largement boudé par l'opposition, qui l'a toujours considéré comme illégitime. Le principal adversaire de Nicolas Maduro, le candidat Henri Falcon, a aussitôt demandé une nouvelle élection pour empêcher une « crise sociale ».

Touché par l'effondrement des cours du brut depuis 2014, le Venezuela, qui tire 96 % de ses revenus du pétrole, souffre d'un manque de devises qui l'a plongé dans une crise aiguë.

En cinq ans, le PIB a fondu de 45 % selon le FMI, qui anticipe une contraction de 15 % en 2018 et une inflation de 13,8 %.

Un scruté dénoné à l'avance

Le scrutin n'a pas respecté « les normes démocratiques minimales », a estimé le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Madrid va étudier avec l'UE des « mesures opportunes » et continuer de « travailler pour soulager les souffrances des Vénézuéliens ».

Les États-Unis, qui ne font pas partie du Groupe de Lima, le Canada et l'Union européenne avaient dénoncé par avance ce scrutin.

« Les élections truquées ne changent rien. Il faut que le peuple vénézuélien gouverne ce pays... une nation qui a tant à offrir au monde », avait auparavant tweeté le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

La quasi totalité des responsables gouvernementaux sont visés par des sanctions de l'UE ou de Washington, qui a ajouté vendredi le numéro deux du pouvoir vénézuélien Diosdado Cabello à sa liste de 70 responsables ciblés, y compris M. Maduro.

Les États-Unis, qui achètent un tiers du brut vénézuélien, ont menacé d'un embargo pétrolier et interdisent à leurs citoyens toute transaction sur la dette vénézuélienne. En novembre 2017, le Venezuela et sa compagnie pétrolière nationale PDVSA ont été déclarés en défaut partiel par plusieurs agences de notation.

Un peuple qui a faim

Les Vénézuéliens souffrent de pénuries de nourriture, de médicaments ou d'électricité conjuguées à la hausse de l'insécurité. Un salaire minimum mensuel permet à peine d'acheter un kilo de lait en poudre. Des centaines de milliers de personnes ont préféré quitter le pays.

M. Maduro, qui s'appuie sur la Chine et la Russie, soutient que cette situation est la conséquence d'une « guerre économique » livrée par la droite et les États-Unis pour le renverser.

Ses opposants de leur côté l'accusent de saper la démocratie. Quatre mois de manifestations quasi quotidiennes de l'opposition qui ont fait 125 morts à la mi-2017 ont été balayés avec la mise en place d'une assemblée constituante, toute puissante arme politique au service du camp au pouvoir.

« Un nouveau gouvernement, considéré comme illégitime, n'aura pas de capacité de manoeuvre qu'il s'agisse de financements internationaux ou de diplomatie », avertit Andrés Cañizalez, un spécialiste en communication politique.

En proclamant sa victoire, M. Maduro a lancé un « dialogue national » mais la coalition d'opposition (MUD) a prévenu qu'elle mettrait la pression pour de nouvelles élections cette année.