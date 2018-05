Pour protéger au moins deux baleines noires qui ont été aperçues dimanche, Pêches et Océans Canada a annoncé la fermeture à compter de 22 mai d'une autre zone de pêche. Elle est adjacente à la zone d'exclusion établie le 28 avril dans le secteur où la majorité des baleines ont été observées l’an dernier.

Ces mesures ne sont ni efficaces ni fonctionnelles, affirme Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP). Aucune baleine n’a encore été aperçue dans la première zone d’exclusion, dit-il, et la fermeture d’une autre zone est mal accueillie.

C’est un jeu de cachette avec des lois, des règlements et une industrie. Ça devient extrêmement complexe, extrêmement difficile pour tout le monde. Ça n’a pas de sens. Il va falloir trouver des solutions beaucoup plus réalistes et pratiques. Jean Lanteigne, Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels

Les pêcheurs doivent retirer leur équipement qui se trouve dans la nouvelle zone d’exclusion. La pêche va donc s’intensifier ailleurs, indique Jean Lanteigne.

« À ce moment-là, l’effort de pêche dans d’autres quadrilatères va s’accroître. On n’a pas encore tout à fait capturé 50% du [quota jusqu’à présent]. Ça va compliquer la vie de tout le monde sur l’eau. C’est un climat social difficile », souligne M. Lanteigne.

Comme il s’agit de la première saison durant laquelle les autorités ferment des zones de pêches pour protéger les baleines, M. Lanteigne espère que tous les intervenants en tirent des leçons pour les prochaines années.

« Toute l’industrie apprend à s’adapter à ça. [...] Comment peut-on vivre de ces expériences et organiser quelque chose qui fait que la pêche a lieu et qu’on ne nuise pas à ces mammifères marins? », s’interroge Jean Lanteigne.

Un casier de crabe des neiges a été retiré d'une carcasse de baleine remorquée à Miscou l'an dernier. Photo : CBC/Shane Fowler

Quant à la saisie récente de casiers dans la première zone d'exclusion par des agents du ministère des Pêches et des Océans, la FRAPP encourage ses membres à respecter les règlements.

« On trouve que c’est désolant qu’il y ait des pêcheurs qui ne respectent pas la loi, ajoute Jean Lanteigne. Démocratiquement, on est capable de faire valoir nos arguments, on est capable d’utiliser d’autres moyens. Il faut arriver à trouver des solutions, mais ce n’est pas en ne respectant pas la loi qu’on va accomplir quelque chose. Ça, vraiment, c’est inacceptable. »