M. Cartes et le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, ont dévoilé ensemble la plaque de la nouvelle représentation, située dans une tour d'un quartier excentré du sud de Jérusalem.

Le Paraguay devient ainsi le troisième pays à rompre avec le consensus international qui veut que les ambassades soient installées à Tel-Aviv, compte tenu du statut disputé de Jérusalem dans le contexte du conflit israélo-palestinien.

La démarche indigne d’ailleurs les Palestiniens, qui ont dénoncé la décision paraguayenne.

« En adoptant une mesure de provocation irresponsable qui enfreint directement le droit international et le consensus, le Paraguay concourt, avec Israël, les États-Unis et le Guatemala, à l'enracinement de l'occupation militaire et à la perpétuation du sort réservé à Jérusalem occupée », a déclaré l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) dans un communiqué.

Les Palestiniens aspirent à ce que Jérusalem-Est soit la capitale de leur futur État indépendant, alors qu’Israël considère la totalité de la ville comme sa capitale, y compris le secteur est, annexé par l'État hébreu lors de la guerre des Six Jours, en 1967.

Les États-Unis ont été les premiers, lundi dernier, à installer leur ambassade à Jérusalem, suivis du Guatemala deux jours plus tard.

Washington avait annoncé en décembre dernier qu’ils reconnaissaient désormais Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et que son ambassade située à Tel-Aviv allait être déménagée.