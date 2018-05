Une analyse de Michel C. Auger, animateur de Midi info

C’est peut-être parce que la politique québécoise a perdu plusieurs de ses repères traditionnels et que les électeurs se retrouvent dans un tout nouvel environnement. Regardons quelques-unes des raisons.

Les Québécois sont insatisfaits de l’offre politique actuelle

La politique est souvent une affaire personnelle. On vote pour le chef et pour ce qu’il représente. Dans le dernier sondage Léger, c’est François Legault qui arrive en tête à la question de qui ferait le meilleur premier ministre avec un maigre 25 %. Au second rang, on retrouve « aucun » avec 18 % et Philippe Couillard suit avec 14 %. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas de grand amour.

Le chef du PQ, Jean-François Lisée suit avec un famélique 12 %. Ce qui, dans le « parti qui mange ses chefs » a suffi pour repartir la rumeur d’un coup contre le chef avant les élections. Mais pour le remplacer par qui? La réponse facile est Véronique Hivon qui serait, selon le sondage Léger d’avril, la personnalité politique la plus appréciée, les chefs de parti étant exclus.

Malgré toutes les qualités de la députée de Joliette, elle arrive, certes, en tête, mais avec seulement 34 % d’opinions favorables. Ce qui est exactement la même proportion d’électeurs qui affirment ne pas la connaître. Pour la personnalité politique la plus appréciée des Québécois, ça ne casse pas la baraque.

En passant, la grogne des électeurs à l'égard de leurs dirigeants s’étend maintenant au niveau fédéral. Si les libéraux de Justin Trudeau sont encore confortablement en avance avec 40 % comparativement à 29 % aux conservateurs, il y a désormais 54 % des Québécois qui sont insatisfaits du gouvernement Trudeau. C’est moins qu’en Alberta, mais à égalité dans l’impopularité avec le Manitoba et la Saskatchewan.

Pour la première fois en un demi-siècle, cette élection n’a pas d’aspect référendaire

S’il est une chose qui a marqué la politique québécoise depuis la fondation du Parti québécois en 1968, c’est que chaque élection était une sorte de référendum avant la lettre. Pour ceux qui se rappellent qu’à l’élection de 1981, le PQ avait « mis son option en veilleuse », disons qu’elle s’est vite transformée en référendum sur le projet de rapatriement de la constitution de Pierre Trudeau.

Ça change quelque chose, surtout pour le Parti libéral qui, on l’a vu lors de la dernière élection, n’avait souvent qu’à dire le mot « référendum » – quand un péquiste ne levait pas le poing pour faire passer le message à leur place – question de faire le plein des voix. Ça ouvre surtout la porte à la Coalition avenir Québec, qui peut représenter le changement sans offrir un référendum à la clé.

C’est aussi la conséquence de notre première élection qui se jouera sur l’axe gauche-droite

Notre première élection en 40 ans sur la base d’une division gauche-droite fait perdre certains repères aux divers partis et, surtout, à leur électorat traditionnel.

Ainsi, le PQ a traditionnellement été le parti le plus progressiste dans l’offre politique. Il ne l’est plus depuis l’arrivée de Québec solidaire et depuis son virage identitaire qui fait qu’il est encore plutôt progressiste sur les questions économiques et sociales, il se trouve plutôt à droite sur les questions identitaires.

Les libéraux ont toujours trouvé le moyen de prétendre qu’ils étaient progressistes. Après tout, ils étaient le parti de la Révolution tranquille, de la nationalisation de l’électricité, de la Charte québécoise des droits et libertés et de bien d’autres politiques progressistes. Mais elles ne sont plus très récentes. Les casseroles de la corruption sont toujours là, et l’austérité brutale des dernières années ne permettra pas au PLQ de se réclamer de son histoire.

Même la CAQ n’est plus certaine de ses repères. Ses politiques d’immigration ont été adoptées au moment où le parti avait du mal à attirer l’attention. Mais aujourd’hui où elle voudrait recentrer son message, elle doit vivre avec l’impression qu’elle a laissé : que les immigrants étaient trop nombreux, qu’ils menaçaient le français et nos valeurs et qu’ils ne cherchaient pas vraiment des emplois.

Aujourd’hui, tout indique que ce n’est pas nécessairement un message gagnant pour un parti qui aspire au pouvoir. Comme quoi les repères faciles d’hier ne sont pas nécessairement ceux qui permettront de l’emporter en novembre. La prochaine élection peut encore nous réserver toutes sortes de surprises.