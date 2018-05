Un texte de Camille Gris Roy

Jamais, auparavant, les Jets de Winnipeg n’avaient atteint une finale d’association en séries. Après une difficile bataille en sept matchs contre les Predators de Nashville -- la seule équipe qui a surpassé Winnipeg au classement général en saison régulière cette année -- les partisans avaient espéré que le reste du chemin serait un peu moins ardu… C’était sans compter Marc-André Fleury, muraille au filet des Golden Knights, et sa troupe.

Toutefois, même après l’élimination, les partisans des Jets gardaient une grande part d’optimisme, et certains s’avancent à dire : « la coupe l’année prochaine! »

« Ils ont bien joué, et ils auraient dû gagner cette partie, regrette Lenex Redhead. Mais au moins on est allés en finale d’association alors on écrit l’histoire! Peut-être l’année prochaine… on verra ce qui se passera. »

« Très fier de ce que les Jets de Winnipeg ont accompli cette année, commente René Gagnon. Il y a quand même pas beaucoup de gens qui croyaient qu’on pouvait se rendre jusque là. Malgré la défaite, on est bien fiers de notre saison cette année. »

Ces partisans des Jets (de g. à dr. : René Gagnon, Marcel Gagnon, Réjean Gagnon et Daniel Taillefer) se disent optimistes pour les années à suivre. Photo : Radio-Canada

« C’est pas ce qu’on voulait, mais ça nous donne de l'expérience pour l’an prochain », note pour sa part Marcel Gagnon. Il se réjouit de l’ambiance et la visibilité que ces séries ont apporté à Winnipeg.

« C’est pas mal cool comment toute la ville était plus contente. Tout le monde était toujours content les jours de matchs, même après une défaite, les gens étaient excités qu’on avait encore une chance. C’était vraiment bien de voir toute la ville se mettre ensemble. »

« Même tout le Canada! Tu voyais que vu qu’on était la seule équipe qui restait et tout le Canada cheerait pour les Jets », ajoute Réjean Gagnon.

Un coup dur pour l'équipe

Si les partisans préfèrent voir le bon côté des choses, pour les joueurs encore sous le choc, la défaite est particulièrement difficile à avaler.

« La ligne est fine entre gagner et perdre, c’est des matchs d’un but, c’est des gardiens qui font des arrêts clés à des moments clés, c’est un peu l’histoire de la série », fait remarquer l’attaquant Mathieu Perreault.

« On devient plus frustré quand ça veut pas rentrer, t’essaies d’en faire un peu plus, ça te demande un brin d'énergie de plus, mais c’est la vie... On a rencontré un gardien qui arrêtait tout. »

C’est dur de tourner la switch à off quand t’es dans un mood de séries. Dur à croire que demain, je me réveille et je suis en congé... C’est dur à avaler. Mathieu Perreault, attaquant des Jets

L’entraîneur-chef Paul Maurice pense aussi que l’équipe va devoir prendre un certain temps pour accuser le coup. « On s'investit toute la saison, et même l’été, c’est difficile de trouver ce sentiment positif pour l’instant et ça va continuer comme ça pour un petit moment », dit-il.

Plusieurs ont observé une fatigue des Jets pendant cette série. Mais Paul Maurice note que les joueurs n’ont pas nécessairement « manqué d’essence » : « On a perdu un peu de sharpness [finesse] », estime-t-il. « La volonté était toujours là. »

Et rien de garanti pour l’année prochaine, dit l'entraîneur : c'est une année à la fois.