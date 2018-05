Si c’est Cameron Hebig des Pats qui a inscrit le premier but de la rencontre alors que le match n’était commencé que depuis 13 secondes, le Titan n'a pas perdu de temps pour répliquer.

Quelques instants plus tard, les visiteurs ont rattrapé le retard. Noah Dobson a égalisé le pointage en inscrivant un premier but pour le Titan à la quatrième minute de la première période.

Son coéquipier Ethan Crossman a par la suite donné l’avance à son équipe et seulement quelques secondes plus tard, Liam Murphy a marqué un troisième but pour l’équipe d’Acadie-Bathurst.

Autant de buts en deuxième période

Dès le début de la deuxième période, les champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont poursuivi leur domination. Samuel Asselin, de l'Assomption, a inscrit un 4e but pour le Titan.

Le capitaine d’Acadie-Bathurst, Jeffrey Truchon-Viel, a également su profiter d’un avantage numérique pour porter le pointage à la marque de 5-1, en faveur du Titan.

Samuel Asselin a inscrit le quatrième but du Titan d'Acadie-Bathurst lors de leur match contre l'équipe hôte de la 100e édition de la Coupe Memorial. Photo : La Presse canadienne/Jonathan Hayward

Cependant, à la 10e minute de la deuxième période, la foule présente au centre Brandt a repris vie lorsque Jared Legien a marqué un deuxième but pour l’équipe locale.

Toutefois, le Titan n’a pas laissé les partisans des Pats célébrer bien longtemps, Jeffrey Truchon-Viel a touché la cible en désavantage numérique.

En retard par quatre buts en fin de deuxième période, les Pats n'ont pas été en mesure de profiter de l'indiscipline du Titan.

Le capitaine du Titan a marqué deux buts lors de la deuxième période de leur match contre les Pats de Regina. Photo : La Presse canadienne/Jonathan Hayward

Après avoir été impeccable vendredi dernier, face aux Bulldogs d’Hamilton, Max Paddock, le gardien de but des Pats, a connu une soirée très difficile, il a accordé 6 buts sur 32 tirs.

Les Pats avaient gagné le premier match du tour préliminaire vendredi dernier par la marque de 3 à 2.

Après la deuxième période, l'équipe locale a choisi d'envoyer Ryan Kubic devant les buts pour la dernière partie du match.

Les Pats ont tout donné en troisième période

Si tout semblait gagné d'avance pour l'équipe d'Acadie-Bathurst, les Pats ont su resserrer le pointage lors de la troisième période.

À l'instar de son capitaine, Ethan Crossman a lui aussi inscrit un deuxième but pour son équipe, portant la marque à 7-2 pour le Titan, mais les Pats ne se sont pas laissés abattre.

Cameron Hebig a inscrit le troisième but des Pats à la 4e minute de la troisième période.

Son coéquipier Nick Henry a, pour sa part, profité d’un avantage numérique pour marquer le quatrième but de l’équipe locale, resserrant l’écart.

Josh Mahura a ensuite redonné espoir aux partisans des Pats de Regina en inscrivant un cinquième but, alors que Matt Bradley de l'équipe de Regina a inscrit le dernier but de son équipe menant la marque à 7 à 6 pour le Titan.

En fin de partie, les Pats ont retiré leur gardien, mais n'ont pas su égaliser le pointage.

Noah Dobson du Titan a même eu l'occasion d'inscrire un dernier but pour le Titan dans le filet désert, alors qu'il ne restait que quelques secondes à la partie.

Les joueurs des Pats rechausseront les patins mercredi, à 20 h (22 h HAE), pour affronter les Broncos de Swift Current, c’est contre cette équipe que les Pats avaient été éliminés lors de séries éliminatoires la Ligue de hockey de l’Ouest.