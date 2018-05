Un texte de Laurie Dufresne, d’après les informations de Louis Lessard

Alan Côté avoue que la dernière année a été difficile, mais que la solidarité était au rendez-vous.

On a des assurances, et on va reconstruire cette maison-là. C’est un grand patrimoine pour notre famille. Alan Côté, directeur artistique

Le directeur artistique assure que le 36e Festival en chanson de Petite-Vallée sera présentée du 28 juin au 7 juillet comme prévu. « Les festivaliers, on les attend en grand nombre. On a eu une vague de sympathie extraordinaire cette année. On surfe sur cette vague-là », affirme-t-il.

Parmi les têtes d’affiche 2018, notons Jean-Pierre Ferland, Marjo, Klô Pelgag et Philippe Brach.