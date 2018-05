Un texte de Émile Duchesne

Le coordonnateur du Tour de la Pointe, Claude Hodgson, indique que le but premier est de rendre la course accessible au plus grand nombre. Tous les profits sont remis au club Filoup de Rivière-du-Loup.

C'est notre événement de financement de l'année, l'argent revient au club pour permettre aux jeunes d'acheter des équipements en athlétisme, pour garder, aussi, des coûts d'inscription à leur plus bas niveau. Claude Hodgson, coordonnateur du Tour de la Pointe

Des participants du Tour de la Pointe Photo : Radio-Canada/Émilie Talbot-Hamon

Selon Claude Hodgson, le Tour de la Pointe attire des participants de partout au Québec.

On a une cinquantaine de personnes qui viennent de Montréal, on a des gens de Gatineau, de Sherbrooke, de Baie-Comeau, de New Richmond...On a un groupe de jeunes de l'école de Cap-Chat... Claude Hodgson, coordonnateur du Tour de la Pointe

Les participants du Tour de la Pointe ont eu du beau temps pour leur course. Photo : Radio-Canada/Émilie Talbot-Hamon

L'événement offrait des parcours de 1, 3, 5 et 10 kilomètres.

Avec les informations d'Émilie Talbot-Hamon