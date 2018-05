En plus des 30 marchands qui garnissaient déjà les étals du marché, six nouveaux venus : la Fromagerie des Grondines, les Boissons du Roy, Olivier del Mondo, la Ferme Les Herbes folles, la Bergerie Étoile d'Or et la Ferme Légende rurale.

La Bergerie Étoile d'Or et Olivier del Mondo font partie des nouveaux marchands de la cuvée 2018 au Marché Godefroy. Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Trudel

Il semble que les nouveautés aient contribué à attirer la visite.

« Nous l'ouverture, c'est toujours un petit peu plus faible qu'on pense, mais cette année, les gens sont au rendez-vous dès le départ », dit Marianne Mathis, directrice de la coopérative de solidarité du Marché Godefroy.

Les clients retrouveront plusieurs marchands à leur emplacement habituel, comme le Verger Cournoyer. Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Trudel

Ça été un peu une journée de rêve pour recommencer la saison après tant de travail! Marianne Mathis, directrice de la coopérative de solidarité du Marché Godefroy

Des changements visibles

Le marché a fait peau neuve avec une toute nouvelle toile, l'ajout d'une terrasse de même qu'une enseigne. En tout, plus de 100 000 $ d'investissements.

« Les gens nous le disent beaucoup qu'ils nous voient mieux, dit Marianne Mathis. L'espace est plus spacieux et plus lumineux », renchérit-t-elle.

Le Marché Godefroy est maintenant bien visible de l'autoroute 55. Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Trudel

Une nouvelle terrasse a été aménagée au Marché Godefroy. Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Trudel

Le Marché Godefroy est ouvert les fins de semaine, de la mi-mai à la fin octobre, ainsi qu'à Noël.

« Même si le temps n'a pas été extrêmement clément ces dernières semaines, nos maraîchers ont produit en serres donc on a quand même une belle offre de produits », explique la directrice.