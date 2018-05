Le prince Harry et l'actrice Meghan Markle ont convolé en justes noces; le présumé tireur de Santa Fe, au Texas, aurait peut-être visé une jeune femme; la guerre commerciale entre Pékin et Washington évitée... pour l'instant, et la plus ancienne copie du testament politique du patriote De Lorimier est mise au jour. Petit résumé de l'actualité que vous avez peut-être manquée en fin de semaine.